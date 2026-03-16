Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Шапекоэнсе» – «Гремио»: прогноз и ставки на матч 17 марта 2026 с коэффициентом 2.5

16 марта 2026 9:19
Шапекоэнсе - Гремио
17 мар. 2026, вторник 02:00 | Бразилия. Серия А, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.50
Победа «Гремио»
Сделать ставку

17 марта в 6-м туре бразильской Серии А «Шапекоэнсе» примет «Гремио». Это противостояние двух равных по классу команд с разной формой. Хозяева имеют мощную домашнюю статистику, но переживают кризис, гости находятся на длительной беспроигрышной серии и имеют историческое преимущество.

«Шапекоэнсе»

Хозяева занимают 14-е место и переживают кризис, не выигрывая в 3 последних матчах и пропуская в 4 подряд. Команда демонстрирует слабую атаку – всего 1.00 гола в среднем за последние 5 игр (5 мячей). Rafael Carvalheira с 5 голами – лидер атак. Оборона «Шапекоэнсе» нестабильна – 1.20 пропуска в среднем. Важнейшее преимущество – хозяева не проигрывают в 9 последних домашних матчах.

«Гремио»

Порту-алегренцы занимают 9-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 6 последних матчах. Команда демонстрирует мощную атаку: 1.60 гола в среднем за последние 5 игр (8 мячей) и забивает в 6 последних матчах. Карлос Винисиус с 9 голами – лидер атак. Оборона «Гремио» надежна – всего 0.80 пропуска в среднем. Психологическое преимущество – гости не проигрывают «Шапекоэнсе» в 7 из 9 последних очных встречах.

Факты о командах

«Шапекоэнсе»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Пропускает в 4 последних матчах (1.20 в среднем).
  • Не проигрывает в 9 последних домашних матчах.
  • 14-е место в турнире (5 очков).

«Гремио»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах.
  • Забивает в 6 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Не проигрывает «Шапекоэнсе» в 7 из 9 последних встреч.
  • 9-е место в турнире (7 очков).

Прогноз на матч «Шапекоэнсе» – «Гремио»

«Шапекоэнсе» сделает ставку на домашние стены. «Гремио» имеет преимущество в классе и форме. Учитывая, что гости находятся на длительной беспроигрышной серии и имеют историческое преимущество, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Гремио» с минимальным счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Гремио» – коэффициент 2.5.
  • Тотал меньше 2.5 голов

2.50
Победа «Гремио»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Гремио Шапекоэнсе
Другие прогнозы
19.03.2026
14:00
1.40
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Александрия - Динамо К
Фора «Динамо» (-1)
19.03.2026
16:00
3.45
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор - Карагюмрюк
Ничья
19.03.2026
18:30
1.75
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов - Локомотив
Обе забьют – ДА
19.03.2026
19:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Металлист 1925 - Полтава
Фора «Металлиста 1925» (-1.5)
19.03.2026
20:00
1.77
Турция. Суперлига, 27 тур
Коньяспор - Генчлербирлиги
Победа «Коньяспора»
19.03.2026
20:00
2.30
Турция. Суперлига, 27 тур
Бешикташ - Касымпаша
«Бешикташ» не пропустит
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 