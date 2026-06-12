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«Жетысу» – «Окжетпес»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.80

12 июня 2026 9:27
Жетысу - Окжетпес
13 июн. 2026, суббота 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
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1.80
Обе забьют – да
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13 июня 2026 года в рамках 13-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Жетысу» и «Окжетпес».

«Жетысу»

Талдыкорганский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице (13 очков после 12 туров). Команда находится в затяжном кризисе: не может выиграть в пяти последних матчах. Атака приносит 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов в пяти встречах). Оборона действует ненадeжно – 1.80 пропущенных в среднем, причeм клуб пропускает в пяти из семи последних матчей. В прошлом туре «Жетысу» уступил «Кызыл-Жару» на выезде (2:3). Однако история личных встреч с «Окжетпесом» даeт надежду хозяевам: они забивают сопернику в десяти последних очных матчах подряд.

«Окжетпес»

Кокшетауский клуб располагается на третьем месте (23 очка). Команда демонстрирует стабильную форму: не проигрывает в пяти последних матчах и забивает в трeх последних. Оборона гостей выглядит образцово – всего 0.40 пропущенных в среднем за последние пять игр (два гола в пяти встречах). Атака приносит 1.00 гола в среднем. В прошлом туре «Окжетпес» сыграл вничью с «Актобе» (2:2). Гости являются явными фаворитами благодаря позиции в таблице и надeжной защите.

Факты о командах

«Жетысу»

  • 11-е место, 13 очков, лучший бомбардир: Нурбол Ануарбеков (3)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.80 пропущено
  • 5 матчей без побед
  • Забивают «Окжетпесу» в 10 последних встречах

«Окжетпес»

  • 3-е место, 23 очка, лучший бомбардир: Нургайни Бурибаев (3)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 0.40 пропущено
  • 5 матчей без поражений
  • Забивают в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Жетысу» – «Окжетпес»

«Окжетпес» подходит к матчу в отличной форме и практически не пропускает. «Жетысу» не может победить уже пять игр, однако неизменно забивает «Окжетпесу» в личных встречах. С учeтом этого, гол от хозяев вероятен, но гости как минимум не проиграют. Оборона кокшетауцев должна сдержать атаку «Жетысу», но полной сухой победы может не случиться.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.80
  • «Окжетпес» не проиграет (двойной шанс X2)

1.80
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Жетысу
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