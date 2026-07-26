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«КАМАЗ» – «Ротор»: кто победит в матче 3 тура Первой лиги 2026/2027

26 июля 2026 8:34
КАМАЗ - Ротор
27 июл. 2026, понедельник 20:00 | Россия. PARI Первая лига, 3 тур
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2.50
Победа «Ротора»
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Матч 3 тура Первой лиги между «КАМАЗом» и «Ротором» пройдет 27 июля 2026 года в Набережных Челнах на стадионе «КАМАЗ». Хозяева находятся в глубоком кризисе – команда не может выиграть в восьми последних матчах, проиграла четыре последних встречи в чемпионате и пропускает в четырех турах подряд. Гости, напротив, набрали ход, одержав победу в прошлом туре, и имеют психологическое преимущество в очных встречах, где не проигрывают в семи из девяти последних матчей. Сможет ли «КАМАЗ» прервать свою ужасную серию и зацепиться за очки на своем поле, или «Ротор» продолжит свое доминирование над этим соперником и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«КАМАЗ» подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила 12 голов (в среднем 2.40 за игру), при этом пропускает в пяти последних встречах подряд. В атаке хозяева действуют неплохо – восемь голов за пять игр (в среднем 1.60), и они забивают в пяти последних матчах. Однако даже такая результативность не спасает от поражений, так как защита регулярно проваливается. Лучший бомбардир – Даниил Григорьев, забивший три гола в пяти матчах этого сезона. В очных встречах с «Ротором» у «КАМАЗа» негативная статистика: они не могут обыграть этого соперника в семи из девяти последних матчей, а гости забивают в семи из девяти последних встреч с ними. Домашняя поддержка в Набережных Челнах может помочь, но текущая форма и неудачная история противостояний ставят под сомнение их способность добиться положительного результата.

«Ротор» выглядит предпочтительнее: команда забивает в пяти последних матчах подряд и имеет голевую серию из трех туров. В атаке волгоградцы действуют стабильно – 1.20 гола в среднем за последние пять игр, а оборона пропускает 1.40, что лучше, чем у хозяев. В прошлом туре «Ротор» обыграл «СКА-Хабаровск» (1:0), прервав серию неудач, и теперь стремится продолжить победный ход. В очных встречах с «КАМАЗом» гости имеют явное преимущество, забивая в большинстве матчей и редко проигрывая. Лучший бомбардир – Дмитрий Воробьев, забивший два гола в трех матчах. Учитывая кризис хозяев и историю противостояний, «Ротор» должен чувствовать себя уверенно даже на выезде.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «КАМАЗ» не может выиграть в восьми матчах и слишком много пропускает, тогда как «Ротор» стабильно забивает и имеет психологическое преимущество. Хозяева наверняка смогут отличиться, но их оборона вряд ли выдержит давление гостей, особенно с учетом их уверенности в очных встречах. Победа «Ротора» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Ротор» уверенно доминирует, не проигрывая «КАМАЗу» в семи из девяти последних матчей и стабильно забивая в этих встречах. Текущая форма «КАМАЗа» (восемь матчей без побед, четыре поражения подряд) и проблемы в обороне указывают на то, что гости должны продолжить свою успешную серию. «Ротор», напротив, набрал ход после победы в прошлом туре и выглядит более сбалансированно.

Личные встречи
17% (3)
17% (3)
67% (12)
9
Забитых мячей
34
0.5
В среднем за матч
1.89
2:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  0:5
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
КАМАЗ
1 : 1
14.03.2026
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Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Ротор
3 : 0
14.09.2025
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КАМАЗ
0 : 4
11.05.2025
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Ротор
1 : 0
19.10.2024
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 31 тур
КАМАЗ
0 : 2
06.04.2022
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Россия. ФНЛ, 13 тур
Ротор
1 : 0
25.09.2021
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1 : 0
02.08.2010
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Россия. Первый дивизион, 2 тур
КАМАЗ
2 : 0
30.03.2010
Ротор
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23.07.1997
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Чемпионат России, 2 тур
КАМАЗ
0 : 5
21.03.1997
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Чемпионат России, 24 тур
КАМАЗ
0 : 0
11.09.1996
Ротор
Чемпионат России, 7 тур
Ротор
3 : 1
13.04.1996
КАМАЗ
Чемпионат России, 20 тур
КАМАЗ
2 : 0
09.08.1995
Ротор
Чемпионат России, 13 тур
Ротор
2 : 0
28.06.1995
КАМАЗ
Чемпионат России, 30 тур
Ротор
4 : 0
06.11.1994
КАМАЗ
Чемпионат России, 4 тур
КАМАЗ
1 : 0
29.03.1994
Ротор
Чемпионат России, 25 тур
Ротор
4 : 1
28.08.1993
КАМАЗ
Чемпионат России, 10 тур
КАМАЗ
0 : 0
06.05.1993
Ротор
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Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Ротор» сумеет обыграть «КАМАЗ» в матче 3 тура Первой лиги, продолжая свою успешную серию в очных встречах. Хозяева находятся в кризисе и не могут остановить свои поражения, тогда как гости стабильно забивают и имеют психологическое преимущество. Учитывая, что «КАМАЗ» пропускает в среднем 2.40 гола за матч, а «Ротор» забивает 1.20, гости должны реализовать свои моменты и добиться победы. Ставка на победу «Ротора» за 2.50 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура между «КАМАЗом» и «Ротором» состоится 27 июля 2026 года в Набережных Челнах и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Матч ТВ и МАТЧ! Премьер.

«КАМАЗ» – «Ротор»: смотреть онлайн

2.50
Победа «Ротора»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Ротор КАМАЗ
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