Матч 3 тура Первой лиги между «КАМАЗом» и «Ротором» пройдет 27 июля 2026 года в Набережных Челнах на стадионе «КАМАЗ». Хозяева находятся в глубоком кризисе – команда не может выиграть в восьми последних матчах, проиграла четыре последних встречи в чемпионате и пропускает в четырех турах подряд. Гости, напротив, набрали ход, одержав победу в прошлом туре, и имеют психологическое преимущество в очных встречах, где не проигрывают в семи из девяти последних матчей. Сможет ли «КАМАЗ» прервать свою ужасную серию и зацепиться за очки на своем поле, или «Ротор» продолжит свое доминирование над этим соперником и добьется успеха на выезде? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«КАМАЗ» подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила 12 голов (в среднем 2.40 за игру), при этом пропускает в пяти последних встречах подряд. В атаке хозяева действуют неплохо – восемь голов за пять игр (в среднем 1.60), и они забивают в пяти последних матчах. Однако даже такая результативность не спасает от поражений, так как защита регулярно проваливается. Лучший бомбардир – Даниил Григорьев, забивший три гола в пяти матчах этого сезона. В очных встречах с «Ротором» у «КАМАЗа» негативная статистика: они не могут обыграть этого соперника в семи из девяти последних матчей, а гости забивают в семи из девяти последних встреч с ними. Домашняя поддержка в Набережных Челнах может помочь, но текущая форма и неудачная история противостояний ставят под сомнение их способность добиться положительного результата.

«Ротор» выглядит предпочтительнее: команда забивает в пяти последних матчах подряд и имеет голевую серию из трех туров. В атаке волгоградцы действуют стабильно – 1.20 гола в среднем за последние пять игр, а оборона пропускает 1.40, что лучше, чем у хозяев. В прошлом туре «Ротор» обыграл «СКА-Хабаровск» (1:0), прервав серию неудач, и теперь стремится продолжить победный ход. В очных встречах с «КАМАЗом» гости имеют явное преимущество, забивая в большинстве матчей и редко проигрывая. Лучший бомбардир – Дмитрий Воробьев, забивший два гола в трех матчах. Учитывая кризис хозяев и историю противостояний, «Ротор» должен чувствовать себя уверенно даже на выезде.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение гостям. «КАМАЗ» не может выиграть в восьми матчах и слишком много пропускает, тогда как «Ротор» стабильно забивает и имеет психологическое преимущество. Хозяева наверняка смогут отличиться, но их оборона вряд ли выдержит давление гостей, особенно с учетом их уверенности в очных встречах. Победа «Ротора» выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Ротор» уверенно доминирует, не проигрывая «КАМАЗу» в семи из девяти последних матчей и стабильно забивая в этих встречах. Текущая форма «КАМАЗа» (восемь матчей без побед, четыре поражения подряд) и проблемы в обороне указывают на то, что гости должны продолжить свою успешную серию. «Ротор», напротив, набрал ход после победы в прошлом туре и выглядит более сбалансированно.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Ротор» сумеет обыграть «КАМАЗ» в матче 3 тура Первой лиги, продолжая свою успешную серию в очных встречах. Хозяева находятся в кризисе и не могут остановить свои поражения, тогда как гости стабильно забивают и имеют психологическое преимущество. Учитывая, что «КАМАЗ» пропускает в среднем 2.40 гола за матч, а «Ротор» забивает 1.20, гости должны реализовать свои моменты и добиться победы. Ставка на победу «Ротора» за 2.50 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура между «КАМАЗом» и «Ротором» состоится 27 июля 2026 года в Набережных Челнах и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Матч ТВ и МАТЧ! Премьер.