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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - КАМАЗ
Ротор - КАМАЗ: обзор матча 19 октября 2024
Ротор
19.10.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
86'
Д. Лаврищев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - КАМАЗ
90'
Желтая карточка
М. Лаук
ГОЛ! 1:0!
Д. Лаврищев
86'
78'
Замена
Р. Аюкин
️️️️
Д. Стародуб
Замена
Д. Лаврищев
️️️️
В. Морозов
77'
Замена
И. Пяткин
️️️️
Н. Плотников
71'
68'
Замена
Д. Караев
️️️️
Р. Защепкин
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Д. Таликин
65'
Замена
Д. Камлашев
️️️️
М. Мальцев
65'
Замена
Е. Болотов
️️️️
Т. Касимов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
53
Александр Дерюгин
АП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
КАМАЗ
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Иван Козлов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
67
Адриан Платон
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Чагров
3
Плиев
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
19
Плотников
97
Таликин
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
10
Морозов
3-3-1-3
76
Купцов
76
Суханов
19
Тананеев
18
Мельников
11
Стародуб
21
Горелов
13
Почивалин
67
Платон
11
Абдуллаев
53
Дерюгин
10
Защепкин
19
Плотников
85
Пяткин
85
Пяткин
19
Плотников
31
Касимов
57
Болотов
57
Болотов
31
Касимов
24
Мальцев
9
Камлашев
9
Камлашев
24
Мальцев
97
Таликин
44
Кухарчук
44
Кухарчук
97
Таликин
10
Морозов
23
Лаврищев
23
Лаврищев
10
Морозов
11
Стародуб
7
Аюкин
7
Аюкин
11
Стародуб
10
Защепкин
10
Караев
10
Караев
10
Защепкин
Остались в запасе
Ротор
КАМАЗ
20
Иван Литвенок
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Остались в запасе
75
Роман Гращенков
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
42
Юрий Кириллов
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Ротор - КАМАЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Инал Танашев
(Нальчик)
Помощники судьи:
Эдуард Шарипов (Уфа)
Александр Павлов (Саратов)
Резервный судья:
Станислав Матвеев (Троицк)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
Волгоград Арена
Посещаемость:
10712 из 45015 зрителей (23%)
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