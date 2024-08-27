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Черноморец
Заурбек Плиев
€ 75 тыс
Заурбек Плиев
Черноморец
27 сентября 1991 (35)
#3 | Защитник
188 см | 77 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Плиев объяснил, почему в России не любят «Зенит»
2024.08.27 13:45
26
Плиев: «Не сомневаюсь, что Кокорин вернется в «Фиорентину» и будет играть в Серии А»
2023.03.01 09:04
«Очень редкие породы животных, большой автопарк». Плиев – о резиденции Кадырова
2023.02.28 14:23
1
Плиев рассказал о человеческих качествах Кокорина
2023.02.28 12:21
Игрок «Уфы» покидает клуб спустя два месяца после прихода. Причина – конфликт с Газизовым
2022.11.30 09:08
Фото
«Уфа» объявила о переходе Заурбека Плиева. В команде играет его брат Константин
2022.09.21 13:48
«Уфа» ведет переговоры с экс-защитником «Динамо»
2022.09.21 07:20
«Динамо» объявило об уходе Плиева
2022.06.30 22:24
Захарян рассказал, где провел отпуск
2022.06.15 10:52
1
Защитник «Динамо» Плиев дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение
2020.07.14 17:52
«СЭ»: «Динамо» начнет тренировки в пятницу, в них примут участие 16 игроков
2020.05.21 18:36
«СЭ»: заразившийся коронавирусом Плиев контактировал с другими игроками РПЛ
2020.05.18 16:36
12
Плиев, Ташаев, Зуев – в основе «Рубина» на матч с «Динамо»; Плиев, Филипп, Н’Жи сыграют у москвичей
2019.11.09 12:44
5
Плиев, Рауш, Нойштедтер – в старте «Динамо» на матч с «Ахматом»; Семенов, Глушаков, Понсе сыграют у клуба из Чечни
2019.11.02 12:40
1
Дивеев, Карпов, Бийол – в основе ЦСКА на встречу с «Динамо»; Плиев, Морозов, Нойштедтер сыграют у гостей
2019.10.27 15:22
2
«СЭ»: «Динамо» заплатило за Плиева 1,2 миллиона
2019.06.10 07:37
2
Фото
«Динамо», объявив о трансфере Заурбека Плиева, опубликовало фото его брата
2019.06.09 19:25
9
Плиев: «Динамо» для меня очень многое значит. Будем добиваться максимальных высот»
2019.06.09 18:30
3
«Динамо» объявило о трансфере Заурбека Плиева. Зарплата – 58 миллионов рублей в год
2019.06.09 16:40
12
«СЭ»: «Динамо» подписало Заурбека Плиева
2019.06.09 15:26
4
«Чемпионат»: ЦСКА интересуется Плиевым
2019.06.06 23:53
5
Фото
Айртон, Фернандес, Еременко и Дзюба – в сборной 20-го тура РПЛ по версии Whoscored
2019.03.20 14:27
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Игроки «Ахмата» – Кокорину и Мамаеву: «Оставайтесь такими, какие вы есть»
2018.12.14 19:32
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Будогосский: «Плиев надел футболку с другим номером с разрешения судьи»
2017.11.06 23:37
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Защитник «Ахмата» Плиев сыграл против «Ростова» под разными номерами
2017.11.06 22:52
9
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«Оренбург» покинул зону вылета чемпионата России благодаря автоголу Плиева
2017.04.16 14:45
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Плиев – игрок «Терека»
2015.12.08 00:00
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Николаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
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Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
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Батраков едва не подрался в Турции
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09:03
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Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
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Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
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Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
00:29
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