«Динамо», объявив о трансфере Заурбека Плиева, опубликовало фото его брата

Защитник Заурбек Плиев сегодня перешел из «Ахмата» в «Динамо».

Московский клуб допустил ошибку, когда объявил о подписании футболиста. В официальном твитере бело-голубых была опубликована фотография Константина – младшего брата Заурбека Плиева, который выступает за «Ростов».

Позже твит был удален, а фото заменено на правильное.