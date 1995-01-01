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    «Динамо», объявив о трансфере Заурбека Плиева, опубликовало фото его брата

    Защитник Заурбек Плиев сегодня перешел из «Ахмата» в «Динамо».

    Московский клуб допустил ошибку, когда объявил о подписании футболиста. В официальном твитере бело-голубых была опубликована фотография Константина – младшего брата Заурбека Плиева, который выступает за «Ростов».

    Позже твит был удален, а фото заменено на правильное.

    • Заурбеку Плиеву 27 лет. В прошедшем сезоне он провел 20 матчей и сделал одну результативную передачу.
    • Константину Плиеву – 22. На его счету четыре матча в минувшем розыгрыше РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +230

      Вальдемар IV 44 минуты назад

      это так практику проходят бутылку ставишь и даже в лицо не видели тебя

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4772

      Сильвербой 55 минут назад

      Пресслужба Динамо, как и само Динамо на высоте! Всем пох..., кто там играет и кто туда переходит играть, главное правильно распилить бабло ВТБ!!! Как еще можно охарактеризовать ситуацию с человеком, которому будут платить почти миллион евро в год!!!??? Это Россия, брат!!!

      0
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      Рейтинг: +4016

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Они не знают как выглядит игрок, которого они покупают?)) Там что в отделе селекции просто крутят рулетку, на кого выпадет, того и берут?))) Не удивительно что Динамо на дне

      3
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      Рейтинг: +311

      Опускатель коняжек 1 час назад

      Клоуны)))

      1
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      Рейтинг: +493

      zarsm 1 час назад

      facepalm x1000

      1
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