«Динамо», объявив о трансфере Заурбека Плиева, опубликовало фото его брата

это так практику проходят бутылку ставишь и даже в лицо не видели тебя
Защитник Заурбек Плиев сегодня перешел из «Ахмата» в «Динамо».
Московский клуб допустил ошибку, когда объявил о подписании футболиста. В официальном твитере бело-голубых была опубликована фотография Константина – младшего брата Заурбека Плиева, который выступает за «Ростов».
Позже твит был удален, а фото заменено на правильное.
- Заурбеку Плиеву 27 лет. В прошедшем сезоне он провел 20 матчей и сделал одну результативную передачу.
- Константину Плиеву – 22. На его счету четыре матча в минувшем розыгрыше РПЛ.