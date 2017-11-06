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  • Будогосский: «Плиев надел футболку с другим номером с разрешения судьи»

Будогосский: «Плиев надел футболку с другим номером с разрешения судьи»

6 ноября 2017, 23:37
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с Заурбеком Плиевым в матче 16-го тура РФПЛ. Защитник «Ахмата» вышел на встречу с «Ростовом» под 3-м номером, а на второй тайм – под 5-м.

«Нет никакой ошибки бригады арбитров в этой ситуации. У футболиста «Ахмата» Плиева, игравшего в первом тайме под номером три, оказалась разорванной футболка, в которой он не мог бы выйти на поле во второй половине игры. В перерыве матча она, естественно, была заменена на другую, но под номером пять, так как футболки под номером три в команде не оказалось.

В соответствии с разъяснениями международных судейских структур по подобным ситуациям, если у команды не оказалось новой футболки с номером этого игрока вместо пришедшей в негодность, а есть чистая футболка с другим номером или даже без номера, то судья разрешает этому игроку надеть ее. Но после завершения игры в протокол должна быть внесена запись о возникшей ситуации.

При этом хочу пояснить, что правила являются законом, а регламент соревнования – подзаконным актом, и потому правила в подобных ситуациях главенствуют. О ситуации знала не только вся бригада судей, но и инспектор матча Николай Иванов. Они полностью контролировали ситуацию и координировали ее с лицами клуба «Ахмат» в перерыве. Необходимая запись сделана не в протоколе игры, а в рапорте инспектора, так как использовался электронный бланк протокола, где внести ее оказалось проблематично по техническим причинам», — сказал представитель Союза.

Команда Михаила Галактионова занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ахмат Ростов Плиев Заурбек Будогосский Андрей
Комментарии (1)
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Torvald64
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Когда вместо удаленного или получившего травму голкипера встает полевой игрок, он почти всегда берет форму ушедшего вратаря - разумеется, с не своим номером и даже именем. Это никогда никого не парит. Тут, собственно, похожая по своей сути ситуация. Не знаю, чего и раздували - ясно, что так делать можно.
Помню, ирландцы как-то с нашими играли, у них тоже футболки с нужным номером не нашлось - взяли чистую и прямо маркером написали номер
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