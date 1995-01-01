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    «СЭ»: «Динамо» заплатило за Плиева 1,2 миллиона

    В воскресенье «Динамо» объявило о переходе защитника «Ахмата» Заурбека Плиева.

    Ранее сообщалось, что футболист присоединился к столичному клубу на правах свободного агента, однако, по информации «Спорт-Экспресс», его трансфер обошелся москвичам в 1,2 миллиона евро.

    Вероятно, уже по окончании сезона, когда контракт Плиева с «Ахматом» истек, игрок подписал новый договор.

    Соглашение 27-летнего защитника с «Динамо» рассчитано на три года, а его зарплата составит 800 тысяч евро за сезон.

    «Динамо», объявив о трансфере Заурбека Плиева, опубликовало фото его брата

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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