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    «Динамо» объявило о трансфере Заурбека Плиева. Зарплата – 58 миллионов рублей в год

    Бывший защитник «Ахмата» Заурбек Плиев официально перешел в «Динамо». Футболист пополнил москвичей на правах свободного агента.

    «Соглашение Плиева с нашим клубом рассчитано на 3 года. Он выступает на позиции центрального защитника, хотя может сыграть и слева в обороне, и даже в роли опорного хавбека», – говорится в релизе динамовцев.

    Как информирует в своем телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров, Плиев будет получать в «Динамо» 800 тысяч евро в год (более 58 миллионов рублей).

    • В сезоне-2018/19 Плиев сыграл 20 матчей в составе «Ахмата» и сделал одну результативную передачу.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
    • Брат Заурбека Константин выступает за «Ростов».

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +892

      волчарик 53 минуты назад

      Такие публикации издевательство над народом,большинство из которого за 2 жизни столько не заработает.И главное кому и за что?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Shandor 57 минут назад

      Такие деньги, за что?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3508

      vladik12 > Shandor 42 минуты назад

      За работу вообще-то, за что?..

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +857

      Etiainen 1 час назад

      на любой стройке или рынке нашли бы заурбека дешевле

      4
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      Рейтинг: +892

      волчарик > Etiainen 47 минут назад

      У нас подсобники в среднем за 30-35 работают и бегают побольше футболистов,да и пользу обществу приносят.

      2
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      Рейтинг: +166

      Nikita Suarez 1 час назад

      У динамо долг ЛЯРД целый,а тут заурбеку какому-то 5 Лямов на счёт падает в месяц...

      5
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      Рейтинг: +545

      spam2009 1 час назад

      совсем окуели мля

      5
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