«Динамо» объявило о трансфере Заурбека Плиева. Зарплата – 58 миллионов рублей в год

Такие публикации издевательство над народом,большинство из которого за 2 жизни столько не заработает.И главное кому и за что?
Бывший защитник «Ахмата» Заурбек Плиев официально перешел в «Динамо». Футболист пополнил москвичей на правах свободного агента.
«Соглашение Плиева с нашим клубом рассчитано на 3 года. Он выступает на позиции центрального защитника, хотя может сыграть и слева в обороне, и даже в роли опорного хавбека», – говорится в релизе динамовцев.
Как информирует в своем телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров, Плиев будет получать в «Динамо» 800 тысяч евро в год (более 58 миллионов рублей).
- В сезоне-2018/19 Плиев сыграл 20 матчей в составе «Ахмата» и сделал одну результативную передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
- Брат Заурбека Константин выступает за «Ростов».