«Динамо» объявило о трансфере Заурбека Плиева. Зарплата – 58 миллионов рублей в год

Бывший защитник «Ахмата» Заурбек Плиев официально перешел в «Динамо». Футболист пополнил москвичей на правах свободного агента.

«Соглашение Плиева с нашим клубом рассчитано на 3 года. Он выступает на позиции центрального защитника, хотя может сыграть и слева в обороне, и даже в роли опорного хавбека», – говорится в релизе динамовцев.

Как информирует в своем телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров, Плиев будет получать в «Динамо» 800 тысяч евро в год (более 58 миллионов рублей).