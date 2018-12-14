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    • Игроки «Ахмата» – Кокорину и Мамаеву: «Оставайтесь такими, какие вы есть»

    Игроки «Ахмата» – Кокорину и Мамаеву: «Оставайтесь такими, какие вы есть»

    Футболисты «Ахмата» Заурбек Плиев, Евгений Городов, Олег Иванов и Андрей Семенов выступили со словами поддержки в адрес Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые отбывают арест в СИЗО.

    «Парни, привет. Знаем, в какую ситуацию вы попали, и знаем, какие вы на самом деле. В жизни бывают разные ситуации. Главное — оставаться такими, какие вы есть. Держитесь, мы с вами. Терпения вам, ребята», – коллективно выступили представители чеченцев.

    Кокорин и Мамаев проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Алана Чочиева

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    14.12.2018 19:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1526

      Тазит 19 декабря 2018, 22:34

      Знатно потроллили...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 декабря 2018, 21:23

      у Кадырова денег дохера,пусть купит кокошу у Зенита.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7799

      mihail200606 14 декабря 2018, 20:36

      двусмысленное пожелание))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +24660

      DOCTOR PENALTY 14 декабря 2018, 19:58

      Неуместная и глупая поддержка! Мозги надо включать, даже если ты находишься в Чечне.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 14 декабря 2018, 19:58

      Да, блин, пожелание! "Оставайтесь такими, какие вы есть." Какие они есть видела, минимум, половина страны. И не многие желают, чтобы они оставались такими, как есть.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +6389

      порт 14 декабря 2018, 19:55

      То есть стрелять из пистолета, ездить по встречке и ломать стул об голову посетителей кафе?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > порт 14 декабря 2018, 21:22

      летать на частном самолёте в Монте-Карло и пробухивать по 300к доляров

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 19:41

      Всё,в горы...С Чечни,из аула, выдачи нет!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      Театрал 14 декабря 2018, 19:38

      И там же, где вы есть

      9
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