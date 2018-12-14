Игроки «Ахмата» – Кокорину и Мамаеву: «Оставайтесь такими, какие вы есть»

Футболисты «Ахмата» Заурбек Плиев, Евгений Городов, Олег Иванов и Андрей Семенов выступили со словами поддержки в адрес Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые отбывают арест в СИЗО.

«Парни, привет. Знаем, в какую ситуацию вы попали, и знаем, какие вы на самом деле. В жизни бывают разные ситуации. Главное — оставаться такими, какие вы есть. Держитесь, мы с вами. Терпения вам, ребята», – коллективно выступили представители чеченцев.

Кокорин и Мамаев проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».