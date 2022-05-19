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Евгений Городов
Евгений Городов
Завершил карьеру
13 декабря 1985 (40), Барнаул
#1 | Вратарь
189 см | 88 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Краснодар» объявил об уходе Газинского, Мартыновича и Городова по окончании сезона
2022.05.19 10:25
3
Мусаев – о первом матче с «Динамо»: «Не хочу, чтобы были разговоры о вине Городова»
2021.02.24 21:28
2
Городов, Смольников, Ионов сыграют против «Сочи»; Федотов выставил Нобоа, Жоаозиньо, Заболотного
2021.02.21 16:42
Городов: «Вратарская доля такая – где-то выручаешь, где-то ошибаешься»
2021.02.19 07:59
2
Фото
Смольников, Нобоа, Берг и Дзюба – в сборной 18-го тура РПЛ по версии WhoScored
2020.12.14 21:45
1
Городов, Смольников, Ионов – в старте «Краснодара»; Райкович, Магкеев, Эдер сыграют у «Локомотива»
2020.12.13 15:25
2
Городов стал игроком «Краснодара»
2020.08.05 18:36
9
Metaratings: вратарь Городов спустя семь лет возвращается в «Краснодар»
2020.08.04 22:54
3
Городов покинул «Ахмат» после семи лет в клубе
2020.07.29 00:29
«Ахмат» объявил о продлении контрактов с четырьмя игроками до конца сезона. Глушаков – в списке
2020.05.29 17:17
Городов – лидер сезона РПЛ среди вратарей по количеству наград лучшему игроку матча
2019.11.12 21:21
1
Городов признан лучшим игроком матча «Ахмат» – «Краснодар»
2019.07.14 23:59
Видео
Игроки «Ахмата» – Кокорину и Мамаеву: «Оставайтесь такими, какие вы есть»
2018.12.14 19:32
9
Городов: «Матч с «Енисеем» – позор для нашего футбола? Такие климатические условия. Теперь нам в Сибири не играть?»
2018.12.01 23:01
3
Городов – о матче в Красноярске: «У меня во вратарской был лед»
2018.12.01 20:09
2
Семенов: «Игры с лидерами «Ахмату» даются проще, чем с командами второй восьмерки»
2018.10.22 10:17
«Ахмат» продлил контракт с Городовым на два года
2017.06.11 06:29
1
«Терек» намерен подписать новое годичное соглашение с Родолфо
2017.05.29 16:29
Болельщики «Терека» признали Городова лучшим футболистом сезона
2016.06.14 07:57
Городов: «Терек» и сейчас способен побиться за пятерку»
2016.05.07 06:23
1
Городов: «Отдал бы предпочтение Смолову перед Халком»
2016.05.04 23:16
6
Рахимов: «Ошибку Городова можно было исправить, но «Тереку» не хватило агрессии»
2016.04.10 16:49
Городов: «Стараюсь предвидеть развитие событий на поле, как Нойер»
2016.01.17 09:21
Городов: «Был бы безумно рад приглашению в сборную России»
2016.01.17 06:52
1
Городов: «Терек» обыграл «Спартак» и «Зенит», а значит, имеет потенциал обойти их в таблице»
2016.01.16 14:20
4
Городов: «Гол в игре с «Амкаром» в Перми – самый обидный»
2015.12.09 15:17
Вратарю «Терека» тяжело передвигаться самостоятельно
2015.10.18 20:50
Городов стал лучшим игроком «Терека» в сентябре
2015.10.06 17:07
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