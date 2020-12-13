Городов, Смольников, Ионов – в старте «Краснодара»; Райкович, Магкеев, Эдер сыграют у «Локомотива»

Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом».

«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Ионов, Классон, Ольссон, Кабелла, Берг.

Запасные: Черников, Адамов, Чернов, Литвинов, Камболов, Уткин, Сперцян, Вилена, Марков, Сулейманов, Вандерсон.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Райкович, Миранчук, Рыбчинский, Магкеев, Крыховяк, Эдер.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Чeрный, Петухов, Сильянов, Галанин, Куликов, Титков, Иосифов, Агеев, Камано.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Краснодар», которая начнется в 16:30 по Москве.