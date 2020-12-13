Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Городов, Смольников, Ионов – в старте «Краснодара»; Райкович, Магкеев, Эдер сыграют у «Локомотива»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом».

    «Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Ионов, Классон, Ольссон, Кабелла, Берг.

    Запасные: Черников, Адамов, Чернов, Литвинов, Камболов, Уткин, Сперцян, Вилена, Марков, Сулейманов, Вандерсон.

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Райкович, Миранчук, Рыбчинский, Магкеев, Крыховяк, Эдер.

    Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Чeрный, Петухов, Сильянов, Галанин, Куликов, Титков, Иосифов, Агеев, Камано.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе «Краснодар», которая начнется в 16:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2020 15:25
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81319
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru