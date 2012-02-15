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Игорь Смольников
Игорь Смольников
Завершил карьеру
8 августа 1988 (38), Каменск-Уральский
#8 | Защитник
181 см | 75 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Смольников высказался о продаже его картины за 80 тысяч рублей
16 февраля
Фото
Известна сумма, за которую продана картина Смольникова «Синий квадрат»
15 февраля
31
Фото
Картина Смольникова в «Зените» продается за 70 тысяч рублей
15 февраля
12
Фото
Смолов поиграл в футбол с Хабибом, Рублевым и экс-звездами РПЛ
3 февраля
1
Смольников высказался о возможном уходе Семака из «Зенита»
2025.08.05 14:47
1
«Урал» уволил Шатова
2025.06.05 13:20
7
Участник ЧМ-2018 покинул «Урал» после невыхода в РПЛ
2025.06.02 14:19
Смольников грозился избить арбитров матча «Родина» – «Урал»
2025.05.07 19:02
1
Фото
Четвертьфиналист ЧМ-2018 получил должность в «Урале»
2024.06.23 10:25
2
Черчесов назвал экс-игрока сборной России, которого он «уничтожил» в раздевалке: «Ну, дерево»
2023.11.18 00:01
8
Фото
Смольников приступил к тренерской практике – известен клуб
2023.10.13 20:22
1
Смольников завершил карьеру
2023.08.27 13:45
2
Смольников задумался о завершении карьеры в 34 года
2023.07.01 10:39
1
Фото
«Локомотив» объявил об уходе трех игроков
2023.06.30 14:14
2
«Торпедо» в кубковом матче с ЦСКА должны были присудить техническое поражение («СЭ»)
2023.03.15 09:16
Фото
Кокорин высмеял Дзюбу и Смольникова
2023.02.20 12:34
4
Видео
Смольников забил бисиклетой с передачи Дзюбы
2023.02.14 15:19
3
Смольников объяснил, почему перешел в «Локомотив»
2023.02.12 23:20
1
Видео
Дзюба и Смольников вышли на первую тренировку в «Локомотиве»
2023.02.10 11:08
6
Смольников прокомментировал возвращение в «Локомотив»
2023.02.10 09:32
Семин: «Дзюба и Смольников были бы нужны мне в «Локомотиве» лет семь назад»
2023.02.09 23:01
Гаджиев отреагировал на переход Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»
2023.02.09 09:57
Быстров: «Дзюба и Смольников в «Локомотиве» – странное решение»
2023.02.08 20:46
1
Видео
«Локомотив» представил Дзюбу в образе таксиста, Смольникова – в образе пассажира
2023.02.08 19:55
9
Фото
⚡️ «Локомотив» подтвердил трансферы Дзюбы и Смольникова
2023.02.08 19:37
8
Газзаев прокомментировал переход Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»
2023.02.08 18:22
19
Фото
Дзюба выбрал номер в «Локомотиве»
2023.02.08 14:47
4
«Просто плановое обследование». Смольников не подтвердил, что проходил медосмотр для «Локомотива»
2023.02.08 11:18
Видео
Дзюба и Смольников прибыли на медосмотр для «Локомотива»
2023.02.08 09:25
Дзюба и Смольников будут получать в «Локомотиве» по 2,5 миллиона рублей в месяц
2023.02.07 21:14
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