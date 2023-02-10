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    Смольников прокомментировал возвращение в «Локомотив»

    Защитник Игорь Смольников прокомментировал переход в «Локомотив»

    «Привет! Спишь? Я очень рад вернуться в «Локомотив». С нетерпением жду первых тренировок. Нам побед, удачи и хорошего настроения. Увидимся на стадионе», — сказал Смольников.

    • «Локомотив» подписал Смольникова до конца сезона-2022/23.
    • Он будет играть под 8-м.
    • Смольников – воспитанник «Локомотива». Он выступал за клуб с 2008 по 2012-й год.

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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