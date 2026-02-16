Смольников высказался о продаже его картины за 80 тысяч рублей

Экс-защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников прокомментировал ситуацию с продажей его картины «Синий квадрат».

Полотно бывшего футболиста вошло в список лотов аукциона нонконформистского и современного искусства.

Произведение было создано в 2019 году.

В итоге его продали за 80 тысяч рублей. С учетом комиссии аукционного дома итоговая стоимость лота составила 99 тысяч 200 рублей.

«В 2019 году мы всей командой участвовали в совместной социальной акции клуба «Зенита» и Эрмитажа «Синий квадрат». Все это происходило в веселой и игровой форме.

Каждый из нас представил свой вариант картины Малевича «Черный квадрат», потом они были переданы на благотворительный аукцион.

С тех пор не имел и не имею понятия о дальнейшей судьбе моей картины. И никакого, даже малейшего отношения к этому аукциону не имею», – сказал Смольников.