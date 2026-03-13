Мостовой объяснил, почему Максименко пропустил 10 голов за 3 матча

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил игру голкипера команды Александра Максименко.
«Я помню все мячи, которые Максименко пропустил за эти три матча весной. Максимум в двух или одном он мог выручить. Что он мог сделать, когда «Динамо» расстреливали его с пяти метров? А чего пять защитников стояли? Один смотрит, другой не держит, третий не подсказывает. Из этого пропущенные голы и складываются», – сказал Мостовой.
- Максименко пропустил 10 голов в последних 3 матчах при 18 ударах в створ ворот.
- Всего в этом сезоне 27-летний голкипер провел 20 игр, пропустил 33 гола, сыграл на ноль в 5 встречах.
