Легенде «Ливерпуля» диагностировали рак

Кенни Далглиш объявил, что борется с онкологическим заболеванием.

«Как я случайно сообщил в социальных сетях, в настоящее время я прохожу курс лечения от рака. В отличие от того, как я обращаюсь со своим мобильным телефоном, лечение проходит хорошо.

В идеале эта информация не должна была стать достоянием общественности, потому что так и должно быть, но мои никудышные навыки обращения с технологиями вынудили меня раскрыть эту информацию», – написал 75-летний шотландец.