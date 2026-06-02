Легенде «Ливерпуля» диагностировали рак

Кенни Далглиш объявил, что борется с онкологическим заболеванием.
«Как я случайно сообщил в социальных сетях, в настоящее время я прохожу курс лечения от рака. В отличие от того, как я обращаюсь со своим мобильным телефоном, лечение проходит хорошо.
В идеале эта информация не должна была стать достоянием общественности, потому что так и должно быть, но мои никудышные навыки обращения с технологиями вынудили меня раскрыть эту информацию», – написал 75-летний шотландец.
- Будучи футболистом, Далглиш выиграл с «Ливерпулем» 20 трофеев, в том числе 6 чемпионских титулов и 3 кубка европейских чемпионов.
- Еще 11 титулов он взял в качестве главного тренера мерсисайдцев.
Источник: «Бомбардир»