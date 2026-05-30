Прощальная речь Слота после ухода из «Ливерпуля»

Уже бывший главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал свой уход из клуба.
«Мы с «Ливерпулем» прошли удивительный путь, и я очень рад, что в прошлом сезоне мы смогли выиграть чемпионат», – сказал нидерландец.
Главный кандидат на замену Слоту – испанец Андони Ираола, покинувший по окончании сезона «Борнмут».
- Слот принял «Ливерпуль» в 2024 году, в первый же сезон приведя команду к чемпионству. Оно стало для ливерпульцев первым с 2020 года, когда титул был взял под руководством Юргена Клоппа.
- До этого Арне работал только в родных Нидерландах, где приводил к чемпионству «Фейеноорд».
- В минувшем сезоне АПЛ «Ливерпуль» занял пятое место. «Борнмут» Ираолы отстал на три очка и оказался шестым.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо