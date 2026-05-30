Прощальная речь Слота после ухода из «Ливерпуля»

Уже бывший главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал свой уход из клуба.

«Мы с «Ливерпулем» прошли удивительный путь, и я очень рад, что в прошлом сезоне мы смогли выиграть чемпионат», – сказал нидерландец.

Главный кандидат на замену Слоту – испанец Андони Ираола, покинувший по окончании сезона «Борнмут».