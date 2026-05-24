Гвардиола сказал, возглавит ли он сборную Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, заинтересует ли его работа в сборной Англии после ухода из клуба.

«У меня нет четких планов на будущее. Я ухожу отдыхать и наверстывать упущенное время с детьми, хотя они уже выросли, и делать много того, чего раньше не делал, но хочу сделать.

Я ни на секунду не думаю ни о чем, связанном с футболом, в ближайшие годы. Мне нужно отдохнуть, нужно поразмыслить, нужно посмотреть, что произошло за мои 17, 18 лет, за время, проведенное в «Барселоне», в Германии [с «Баварией»] и здесь. Потом посмотрим, что будет. В прошлом я не делал глупостей, которые хотел бы сделать», – сказал Гвардиола.

На вопрос, не является ли это отказом, испанец ответил: «Да, [но] никому нет дела».