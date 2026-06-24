Босниец Алайбегович вошел в топ-10 самых молодых авторов гола на ЧМ: обошел Месси и Ямаля, но уступил Сычеву

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Керим Алайбегович открыл счет в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Катара.

Футболист «Зальцбурга» отличился в возрасте 18 лет и 276 дней.

Это восьмой результат в истории турнира среди самых молодых авторов гола на чемпионатах мира.