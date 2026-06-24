Босниец Алайбегович вошел в топ-10 самых молодых авторов гола на ЧМ: обошел Месси и Ямаля, но уступил Сычеву

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Керим Алайбегович открыл счет в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Катара.
Футболист «Зальцбурга» отличился в возрасте 18 лет и 276 дней.
Это восьмой результат в истории турнира среди самых молодых авторов гола на чемпионатах мира.
- Пеле (Бразилия) – 17 лет, 239 дней;
- Мануэль Росас (Мексика) – 18 лет, 93 дня;
- Гави (Испания) – 18 лет, 110 дней;
- Ибраим Мбайе (Сенегал) – 18 лет, 143 дня;
- Майкл Оуэн (Англия) – 18 лет, 190 дней;
- Николае Ковач (Румыния) – 18 лет, 197 дней;
- Дмитрий Сычeв (Россия) – 18 лет, 231 день;
- Керим Алайбегович (Босния и Герцеговина) – 18 лет и 276 дней;
- Ламин Ямаль (Испания) – 18 лет, 343 дня;
- Лионель Месси (Аргентина) – 18 лет, 357 дней.
Источник: Mister Chip