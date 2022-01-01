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Зальцбург
Керим Алайбегович
€ 22 млн
Керим Алайбегович
Зальцбург
21 сентября 2007 (18), Кельн
#27 | Нападающий
185 см
Босния и Герцеговина | Германия
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