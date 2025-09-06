Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Катар - Россия Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Керим Алайбегович - статистика

Зальцбург
21 сентября 2007 (17), Кельн
#27 | Нападающий
185 см
Босния и Герцеговина | Германия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Сан-Марино
0 : 6
06.09.2025
Босния и Герцеговина
1' - 90'
85'
21'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Зальцбург
2 : 2
30.08.2025
Блау-Вайс
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Зальцбург
3 : 0
23.08.2025
ЛАСК
55' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Хартберг
1 : 2
16.08.2025
Зальцбург
1' - 89'
Лига чемпионов, 3 раунд
Брюгге
3 : 2
12.08.2025
Зальцбург
82' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Зальцбург
5 : 0
09.08.2025
Грацер
1' - 90'
45'
82'
Главные новости
Отбор ЧМ-2026. Испания учинила разгром Турции (6:0) с хет-триком Мерино, Германия обыграла Северную Ирландию (3:1)
Вчера, 23:47
Клаудиньо скучает по России – ранее он говорил, что хотел покинуть страну
Вчера, 23:35
1
Составлен список вариантов на замену Карпину в «Динамо»
Вчера, 23:25
ВидеоРоссия забила Катару пяткой в стиле «Барселоны»
Вчера, 23:01
Подсчитана посещаемость матча Катар – Россия
Вчера, 22:31
Карпина призвали покинуть одно из своих мест работы
Вчера, 22:20
Карпин сказал, на что сборная России могла бы претендовать на ЧМ
Вчера, 22:00
6
«Бока Хуниорс» не устроило предложение ЦСКА по Сенону
Вчера, 21:51
«Зенит» сделал предложение по вингеру «Палмейраса»
Вчера, 21:43
4
Головин – о сборной России: «100% на Евро вышли бы»
Вчера, 21:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 