Клуб Первой лиги объявил о временном переезде в Подмосковье

«Чайка» из Песчанокопского подтвердила, что будет играть ближайшие домашние матчи в Подольске.
«Уважаемые болельщики! Футбольный клуб «Чайка» сообщает о временном переезде команды для проведения домашних матчей. Мы понимаем, что для наших болельщиков важно видеть команду на родном стадионе, и приносим извинения за возможные неудобства.
Ближайшие игры пройдут в Подольске на стадионе «Труд». Это решение связано с необходимостью подготовки нашего стадиона в соответствии с требованиями безопасности. Мы ценим поддержку наших болельщиков и уверены, что вместе мы преодолеем этот период», – говорится в сообщении клуба.
Стадион «Труд» в Подольске рассчитан на 13 тысяч зрителей.
В Песчанокопском «Чайка» играла на Центральном стадионе имени И. П. Чайки вместимостью 3455 зрителей.
- 1 марта клуб примет «СКА-Хабаровск» в Подольске в матче 22-го тура Первой лиги.
- До конца сезона у «Чайки» осталось 7 домашних игр.
- Команда занимает 18-е место в Первой лиге с 12 очками после 21 матча.