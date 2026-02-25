Клуб Первой лиги объявил о временном переезде в Подмосковье

«Чайка» из Песчанокопского подтвердила, что будет играть ближайшие домашние матчи в Подольске.

«Уважаемые болельщики! Футбольный клуб «Чайка» сообщает о временном переезде команды для проведения домашних матчей. Мы понимаем, что для наших болельщиков важно видеть команду на родном стадионе, и приносим извинения за возможные неудобства.

Ближайшие игры пройдут в Подольске на стадионе «Труд». Это решение связано с необходимостью подготовки нашего стадиона в соответствии с требованиями безопасности. Мы ценим поддержку наших болельщиков и уверены, что вместе мы преодолеем этот период», – говорится в сообщении клуба.

Стадион «Труд» в Подольске рассчитан на 13 тысяч зрителей.

В Песчанокопском «Чайка» играла на Центральном стадионе имени И. П. Чайки вместимостью 3455 зрителей.