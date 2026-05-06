Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартаку» предложили подписать Мостового

6 мая, 15:48
18

Вингера «Зенита» Андрея Мостового предложили подписать «Спартаку» и другим московским клубам.

«Игрока пытаются пристроить хоть куда-то, но на данный момент ни один из клубов не заинтересован в переходе россиянина. При этом отъезд из Питера – почти решeнный вопрос, так как Семак не видит Андрея в основе клуба. Его готовы отпустить уже в это межсезонье», – написал источник.

Сообщается, что представители Мостового пытаются найти для него место в одной из столичных команд, так как сам игрок хочет жить в Москве. Однако пока никто не готов подписывать вингера.

  • 28-летний Мостовой в этом сезоне провел за «Зенит» 31 матч, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
  • Срок текущего контракта вингера с петербуржцами рассчитан до середины 2027 года.

Еще по теме:
Стал известны планы «Зенита» по Ерохину 2
Названы два клуба, которые хотят забрать Мостового у «Зенита» 4
В «Зените» высказались о подписании Неймара 9
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мостовой Андрей
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lejnin
1778071978
Удивительное дело, достаточно неплохой, по российским меркам, игрок и оказывается невостребованным...либо источник новости пургу гонит (что не удивит, количество желтухи в последнее время зашкаливает), либо с самим игроком что-то не так, но это не выносится на общее обозрение
Ответить
Цугундeр
1778073563
По известной причине дорога в Спартак заказана. Ибо надо головой думать, а не рОтом.( ЦСКА ,нехИр и думать. И (я так понимаю) руку приложил друг-Круг. Причём тогда, когда в конюшне был "цветущий сад" и реальные телодвижения к чемпионству. Мост купился и озвучил выше. "Выше" нахмурилось..)) Поэтому он и не выходил ,практически, на поле.
Ответить
Император 1
1778074247
Смешно
Ответить
FFR
1778075072
Если бесплатно, то можно подписать, неплохой игрок по меркам РПЛ.
Ответить
Боцман59rus
1778076364
_ в Москве только Динамо
Ответить
САДЫЧОК
1778076993
Он без мозгов в жизни и без мозгов на поле.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1778077159
Для Моста это будет зашквар и понижение в карьере. Гыгыгы
Ответить
Desma
1778083802
В Спартаке Мостовому делать нечего от слова совсем. Не тот коленкор......
Ответить
andr45
1778085053
В свете законодательства РФ о нетрадиционных сексуальных отношений, вполне понятно, что клубы отказываются от услуг Мостового. Примечательно, что и с Дзюбой не хотят продлевать контракт) PS БАРРИОС «Мостовой петушара. Почему Мостовой «петушара»? Он мой друг!» СЭ 3.06.2024 Барриос все знает и зря не скажет_
Ответить
FWSPM
1778085591
пусть на камеру слезно умаляет о прощении за свой длинный и глупый язык
Ответить
Главные новости
«Сочи» предстоит добираться в Санкт-Петербург на поезде или автобусе
11:43
«Локомотив» сообщил о продаже Батракова
11:31
4
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
9
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
3
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
1
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
5
Все новости
Все новости
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
6
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
21
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
2
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
5
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
14
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
1
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 