«Спартаку» предложили подписать Мостового

Вингера «Зенита» Андрея Мостового предложили подписать «Спартаку» и другим московским клубам.
«Игрока пытаются пристроить хоть куда-то, но на данный момент ни один из клубов не заинтересован в переходе россиянина. При этом отъезд из Питера – почти решeнный вопрос, так как Семак не видит Андрея в основе клуба. Его готовы отпустить уже в это межсезонье», – написал источник.
Сообщается, что представители Мостового пытаются найти для него место в одной из столичных команд, так как сам игрок хочет жить в Москве. Однако пока никто не готов подписывать вингера.
- 28-летний Мостовой в этом сезоне провел за «Зенит» 31 матч, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
- Срок текущего контракта вингера с петербуржцами рассчитан до середины 2027 года.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»