«Спартаку» предложили подписать Мостового

Вингера «Зенита» Андрея Мостового предложили подписать «Спартаку» и другим московским клубам.

«Игрока пытаются пристроить хоть куда-то, но на данный момент ни один из клубов не заинтересован в переходе россиянина. При этом отъезд из Питера – почти решeнный вопрос, так как Семак не видит Андрея в основе клуба. Его готовы отпустить уже в это межсезонье», – написал источник.

Сообщается, что представители Мостового пытаются найти для него место в одной из столичных команд, так как сам игрок хочет жить в Москве. Однако пока никто не готов подписывать вингера.