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Спаллетти в Италии заговорил на русском языке

2 июня, 10:26
1

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти использовал русскую речь во время встречи с детьми в Италии.

Спаллетти начал отвечать на русском, когда его спросили про взаимоотношения с игроками из разных стран.

  • 67-летний Спаллетти принял «Ювентус» осенью. До туринцев Лучано в 2023-2025 годах тренировал сборную Италии.
  • Всю тренерскую карьеру Спаллетти проводит в Италии, за исключением 2010-2014 годов, когда он работал в «Зените». С командой дважды взял чемпионат России по футболу, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
  • С «Наполи» в 2023 году Спаллетти стал чемпионом Италии – впервые в своей карьере. После скудетто Лучано ушел в сборную Италии.

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Ювентус Зенит Спаллетти Лучано
Комментарии (1)
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Toomans
1780387557
Наш слоняра))Кроме шуток, приятно, что он начал не с английского или какого-то другого, а с русского.
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