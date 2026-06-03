Тренировка 53-летнего Талалаева перед новым сезоном РПЛ

«Балтика» постепенно выходит из отпуска. Главный тренер Андрей Талалаев обратился по этому поводу к футболистам.
Тренер призвал игроков начинать тренировки по индивидуальной программе. 53-летний Талалаев записал обращение во время своего занятия на тренажерах.
- «Балтика» финишировала шестой в РПЛ с 46 очками в 30 турах. По ходу сезона калининградцы шли в тройке лидеров, но удержаться там не сумели.
- Талалаев возглавляет команду из Калининграда с сентября 2024 года.
- С ним команда выиграла Первую лигу в 2025 году и за один сезон вернулась в высший дивизион.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля. Сейчас лига работает над составлением календаря.
- Действующий чемпион – «Зенит».
Источник: «Бомбардир»