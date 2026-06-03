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Тренировка 53-летнего Талалаева перед новым сезоном РПЛ

3 июня, 16:23

«Балтика» постепенно выходит из отпуска. Главный тренер Андрей Талалаев обратился по этому поводу к футболистам.

Тренер призвал игроков начинать тренировки по индивидуальной программе. 53-летний Талалаев записал обращение во время своего занятия на тренажерах.

  • «Балтика» финишировала шестой в РПЛ с 46 очками в 30 турах. По ходу сезона калининградцы шли в тройке лидеров, но удержаться там не сумели.
  • Талалаев возглавляет команду из Калининграда с сентября 2024 года.
  • С ним команда выиграла Первую лигу в 2025 году и за один сезон вернулась в высший дивизион.
  • Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля. Сейчас лига работает над составлением календаря.
  • Действующий чемпион – «Зенит».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
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