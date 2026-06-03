Тренировка 53-летнего Талалаева перед новым сезоном РПЛ

«Балтика» постепенно выходит из отпуска. Главный тренер Андрей Талалаев обратился по этому поводу к футболистам.

Тренер призвал игроков начинать тренировки по индивидуальной программе. 53-летний Талалаев записал обращение во время своего занятия на тренажерах.