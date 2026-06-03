Новая информация по Сперцяну в «Аль-Ахли»

Саудовский «Аль-Ахли» намерен заплатить «Краснодару» 25 млн евро за полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
При этом клубы пока не начинали официальных переговоров, а сам Сперцян еще не определился со своим будущим. Он не давал согласия на переход в саудовскую команду.
- Сперцян – воспитанник академии «Краснодара».
- В прошлом сезоне полузащитник провел 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 18 результативными передачами.
- Ранее в СМИ появлялась информация, что Сперцян якобы согласился перейти в «Аль-Ахли», а саудовский клуб готов обеспечить ему зарплату в размере 10 млн евро за сезон.
Источник: «Чемпионат»