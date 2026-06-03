Новая информация по Сперцяну в «Аль-Ахли»

Саудовский «Аль-Ахли» намерен заплатить «Краснодару» 25 млн евро за полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

При этом клубы пока не начинали официальных переговоров, а сам Сперцян еще не определился со своим будущим. Он не давал согласия на переход в саудовскую команду.