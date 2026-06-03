«Зенит» провозгласил себя лучшим клубом Восточной Европы по важному показателю

Пресс-служба «Зенита» выпустила пост на тему посещаемости.

«Зенит» – снова самый посещаемый клуб Восточной Европы.

Сине-бело-голубые не только в четвертый раз подряд заняли первую строчку в списке самых посещаемых клубов Восточной Европы, но и вошли в топ-50 лучших европейских команд по этому показателю.

Средняя посещаемость «Газпром Арены» в рамках матчей РПЛ сезона-2025/26 составила 37 763 зрителя – лучший результат для сине-бело-голубых за последние шесть сезонов!

Мы благодарим болельщиков за поддержку и приглашаем на «Газпром Арену» в следующем сезоне», – написали петербуржцы.