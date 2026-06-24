Орлов заявил об уникальности Вендела из-за его опозданий: «Пусть будет у нас такой оригинал!»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о новом опоздании на тренировочный сбор полузащитника «Зенита» Вендела.
«Я пытался узнать у своих коллег из-за рубежа, а есть ли еще такой пример игрока, который задерживается в отпуске, позже приезжает и платит штраф.
Никто не назвал ни одного человека, нет такого! Пусть будет у нас такой оригинал Вендел, куда деваться!» – заявил Орлов.
- 28-летний Вендел в прошлом сезоне провел за «Зенит» 30 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- Он выступает за петербуржцев с октября 2020 года.
- В январе Вендел опоздал на сборы на неделю. Сообщалось, что 28-летний бразилец был оштрафован примерно на 700 тысяч долларов.
Источник: «Такой футбол»