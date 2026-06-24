Орлов заявил об уникальности Вендела из-за его опозданий: «Пусть будет у нас такой оригинал!»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о новом опоздании на тренировочный сбор полузащитника «Зенита» Вендела.

«Я пытался узнать у своих коллег из-за рубежа, а есть ли еще такой пример игрока, который задерживается в отпуске, позже приезжает и платит штраф.

Никто не назвал ни одного человека, нет такого! Пусть будет у нас такой оригинал Вендел, куда деваться!» – заявил Орлов.