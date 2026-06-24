Булыкин отреагировал на переход Джикии в «Локомотив»

Дмитрий Булыкин высказался о решении «Локомотива» подписать контракт с Георгием Джикией.

«Преимущества Джикии – опыт и мастерство, которое на высоком уровне. Не знаю его физическую форму, это знает и видел тот, кто подписывал контракт.

А то уже один раз подписали [Кристиана] Рамиреса, не знают, что теперь делать дальше. А если у Джикии будет желание и хорошая физическая форма, то он способен принести пользу «Локомотиву».

«У «Локомотива» и сейчас хороший состав, но я думаю, что еще будет преобразовываться. Кто-то уйдет, кто-то придет. Поэтому пока рано говорить про боеспособность «Локомотива».

Но уже и на данный момент состав высокого уровня, об этом говорит третье место в прошлом сезоне. Команда, конечно, будет меняться, но как именно – посмотрим в первых турах», – заявил Булыкин.