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Булыкин отреагировал на переход Джикии в «Локомотив»

Вчера, 17:17

Дмитрий Булыкин высказался о решении «Локомотива» подписать контракт с Георгием Джикией.

«Преимущества Джикии – опыт и мастерство, которое на высоком уровне. Не знаю его физическую форму, это знает и видел тот, кто подписывал контракт.

А то уже один раз подписали [Кристиана] Рамиреса, не знают, что теперь делать дальше. А если у Джикии будет желание и хорошая физическая форма, то он способен принести пользу «Локомотиву».

«У «Локомотива» и сейчас хороший состав, но я думаю, что еще будет преобразовываться. Кто-то уйдет, кто-то придет. Поэтому пока рано говорить про боеспособность «Локомотива».

Но уже и на данный момент состав высокого уровня, об этом говорит третье место в прошлом сезоне. Команда, конечно, будет меняться, но как именно – посмотрим в первых турах», – заявил Булыкин.

  • 32-летний Джикия перешел в «Локомотив» из турецкого «Антальяспора» на правах свободного агента.
  • Он заключил с новым клубом контракт до 30 июня 2027 года.
  • Георгий – воспитанник академии «Локо».
  • Сообщалось, что его зарплата в московской команде составит чуть более 3 миллионов рублей в месяц + бонусы.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Булыкин Дмитрий Джикия Георгий
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