Булыкин отреагировал на переход Джикии в «Локомотив»

Дмитрий Булыкин высказался о решении «Локомотива» подписать контракт с Георгием Джикией.
«Преимущества Джикии – опыт и мастерство, которое на высоком уровне. Не знаю его физическую форму, это знает и видел тот, кто подписывал контракт.
А то уже один раз подписали [Кристиана] Рамиреса, не знают, что теперь делать дальше. А если у Джикии будет желание и хорошая физическая форма, то он способен принести пользу «Локомотиву».
«У «Локомотива» и сейчас хороший состав, но я думаю, что еще будет преобразовываться. Кто-то уйдет, кто-то придет. Поэтому пока рано говорить про боеспособность «Локомотива».
Но уже и на данный момент состав высокого уровня, об этом говорит третье место в прошлом сезоне. Команда, конечно, будет меняться, но как именно – посмотрим в первых турах», – заявил Булыкин.
- 32-летний Джикия перешел в «Локомотив» из турецкого «Антальяспора» на правах свободного агента.
- Он заключил с новым клубом контракт до 30 июня 2027 года.
- Георгий – воспитанник академии «Локо».
- Сообщалось, что его зарплата в московской команде составит чуть более 3 миллионов рублей в месяц + бонусы.