Футбольный эксперт Александр Бубнов котирует Лионеля Месси значительно выше, чем Диего Марадону.
«Я уже говорил, их сравнивать вообще нельзя. Потому что тех трофеев, которых добился Месси, у Марадоны вообще даже рядом нет.
С точки зрения профессионализма их тоже нельзя сравнивать. Месси – настоящий профессионал. А этот – наркоман. Гулял, что он там творил, все знают», – сказал Бубнов.
- Месси сегодня исполнилось 39 лет.
- В понедельник он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
- Аргентинец лидирует в гонке бомбардиров ЧМ-2026 с пятью голами.
- Марадона умер 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте.
- Причина смерти – острый отeк легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.
- Диего становился чемпионом мира в 1986 году и серебряным призером ЧМ-1990.
Источник: «Коммент.Шоу»