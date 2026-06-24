Бубнов против сравнений Месси и Марадоны: «Один – профессионал, второй – наркоман»

Футбольный эксперт Александр Бубнов котирует Лионеля Месси значительно выше, чем Диего Марадону.

«Я уже говорил, их сравнивать вообще нельзя. Потому что тех трофеев, которых добился Месси, у Марадоны вообще даже рядом нет.

С точки зрения профессионализма их тоже нельзя сравнивать. Месси – настоящий профессионал. А этот – наркоман. Гулял, что он там творил, все знают», – сказал Бубнов.