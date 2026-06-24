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  • Бубнов против сравнений Месси и Марадоны: «Один – профессионал, второй – наркоман»

Бубнов против сравнений Месси и Марадоны: «Один – профессионал, второй – наркоман»

Вчера, 20:20
16

Футбольный эксперт Александр Бубнов котирует Лионеля Месси значительно выше, чем Диего Марадону.

«Я уже говорил, их сравнивать вообще нельзя. Потому что тех трофеев, которых добился Месси, у Марадоны вообще даже рядом нет.

С точки зрения профессионализма их тоже нельзя сравнивать. Месси – настоящий профессионал. А этот – наркоман. Гулял, что он там творил, все знают», – сказал Бубнов.

  • Месси сегодня исполнилось 39 лет.
  • В понедельник он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
  • Аргентинец лидирует в гонке бомбардиров ЧМ-2026 с пятью голами.
  • Марадона умер 25 ноября 2020 года в 60-летнем возрасте.
  • Причина смерти – острый отeк легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности.
  • Диего становился чемпионом мира в 1986 году и серебряным призером ЧМ-1990.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Чемпионат мира Интер Майами Аргентина Месси Лионель Марадона Диего Бубнов Александр
Комментарии (16)
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Semenycch
1782322514
Бубнов деградировал до унитазного уровня!
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СильныйМозг
1782323140
Я вот тоже против сравнений Бубнова с человеком.
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рылы
1782323201
его как-то раз привезли в тарасятник, дали бромантана, и запить косорыловкой, нацепили красно-белый шарф - так он чуть ли не всю тарасофку орал, что с детства за спартаг) или припёрся в неадеквате перекрытый на газпром-арену - так его оттуда выгнали. и это только известные мне случаи в россии. про остальные не знаю, но подозреваю, что их дофига.
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k611
1782323389
В человеке надо уметь видеть хорошее, а не только плохое. Зря он так...
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САДЫЧОК
1782323827
Может и наркоман, но это Бог футбола, которого хотели покалечить на поле убивая его , такие как Бубнов костоломы- а Месси не удалили за грубое нарушение и играет против Иордании какой то, а не против Германии, Англии, Бразилии...
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sochi-2013
1782324379
Да, величины несравнимые. Не будь Марадона рас пи3, для Месси было бы за честь ему шнурки на бутсах завязывать.
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Paulchess
1782326906
Месси великий, конечно, но: все его достижения в барсе это достижения в великом клубе с отличными игроками. Марадона пришел в наполи, средний клуб самого сильного на тот момент чемпионата и завоевал с ним скудетто дважды. И с Аргентиной всё доказал. На Бубнова можно не обижаться, всёже это не губа)
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Cleaner
1782329149
Бубнов, а ты стал БРЮЗЖАЩИМ СЧЕТОВОДОМ...(((
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morgan59
1782335137
Марадона стал чемпионом мира блпгодаря голу забитого рукой. По правилам его должны были удалить, а без него сборная Аргентины не смогла бы победить Англию.
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Fin035
1782372531
Марадона-это глыба кто бы что не говорил. То, что он делал вне поля не затмит его величие! Не нужно осуждать людей не прожив его жизнь!
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