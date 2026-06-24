Реакция Мостового на переход Джикии в «Локомотив»

Александр Мостовой прокомментировал решение «Локомотива» подписать контракт с Георгием Джикией.

– Как оцените решение Джикии перейти в «Локомотив»?

– Конечно, правильное решение, для Джикии так вообще отличное. Он же в Турции не смог закрепиться.

Странно было, что когда его в «Спартаке» не продлили, его никто в России не забрал. Потому что этот защитник спокойно мог три‑четыре года играть в нашем чемпионате.

А может, он сам захотел попробовать вариант за границей. Теперь вернулся. Для «Локомотива» отличное приобретение.

– Тот факт, что бывший капитан «Спартака» теперь будет играть за другую московскую команду, не вызывает удивления?

– Сейчас на это никто не смотрит. Забудьте про это, елки‑палки. Чего мы только в футболе не видели! Кто это будет вспоминать?

Сейчас многие и не вспомнят, что он был капитаном «Спартака». Главное – деньги. Люди понимают, что есть деньги – есть будущее, нет денег – нет будущего.