Определен клуб, где Осинькин начнет новый сезон

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что главный тренер Игорь Осинькин остается.
«Игорь Витальевич Осинькин остается в «Сочи». Он как тренер с молодежью хорошо работает. В конце сезона все видели, как он выстроил игру. У нас было такое совместное решение, чтобы он остался. И он сам очень хочет проявить себя», – сказал Ротенберг.
- «Пари НН» и «Сочи» вылетели из РПЛ по итогам сезона-2025/26.
- Осинькин возглавляет сочинцев с сентября прошлого года. По ходу сезона тренер сменил испанца Роберта Морено, который с тех пор не может найти новую работу.
- В 2021 году тренер вывел из Первой лиги в РПЛ «Крылья Советов».
Источник: ТАСС