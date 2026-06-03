Определен клуб, где Осинькин начнет новый сезон

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что главный тренер Игорь Осинькин остается.

«Игорь Витальевич Осинькин остается в «Сочи». Он как тренер с молодежью хорошо работает. В конце сезона все видели, как он выстроил игру. У нас было такое совместное решение, чтобы он остался. И он сам очень хочет проявить себя», – сказал Ротенберг.