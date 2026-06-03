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Реакция «Севильи» на новость об интересе к Умярову

3 июня, 15:55
10

В пресс-службе «Севильи» опровергли интерес к полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову.

Ранее издание Futbol-in Al Minuto сообщило, что испанский клуб рассматривает кандидатуру 25-летнего хавбека.

«Правда ли, что «Севилья» интересуется Наилем Умяровым? На данный момент в списках «Севильи» нет этого игрока», – сказали в пресс-службе испанского клуба.

  • В прошлом сезоне Умяров провел за красно-белых 39 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.
  • Контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2029 года. Футболист в московском клубе с января 2019 года.
  • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7,5 млн евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Севилья Умяров Наиль
Комментарии (10)
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Император 1
1780493078
Очевидно было
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Антрацитовый волхв
1780493108
Кому он нужен? На мой взгляд, он и места в Спартаке не заслуживает.
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рылы
1780494893
позор!
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Прокс
1780503181
Комментарий скрыт модератором
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FFR
1780505967
Как всегда утка агента.
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