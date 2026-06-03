Реакция «Севильи» на новость об интересе к Умярову

В пресс-службе «Севильи» опровергли интерес к полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову.

Ранее издание Futbol-in Al Minuto сообщило, что испанский клуб рассматривает кандидатуру 25-летнего хавбека.

«Правда ли, что «Севилья» интересуется Наилем Умяровым? На данный момент в списках «Севильи» нет этого игрока», – сказали в пресс-службе испанского клуба.