Реакция «Севильи» на новость об интересе к Умярову

В пресс-службе «Севильи» опровергли интерес к полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову.
Ранее издание Futbol-in Al Minuto сообщило, что испанский клуб рассматривает кандидатуру 25-летнего хавбека.
«Правда ли, что «Севилья» интересуется Наилем Умяровым? На данный момент в списках «Севильи» нет этого игрока», – сказали в пресс-службе испанского клуба.
- В прошлом сезоне Умяров провел за красно-белых 39 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.
- Контракт полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2029 года. Футболист в московском клубе с января 2019 года.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7,5 млн евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»