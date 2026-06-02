Мусаев: «Не ориентируемся на тех, кто желает «Краснодару» чемпионства назло «Зениту»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о поддержке комманды в городе.

– В прошлом сезоне, казалось, почти вся страна желала «Краснодару» чемпионства. Сейчас отношение нейтральных болельщиков изменилось?

– Это нормально, что не все хотели нашего второго чемпионства. Но мы должны ориентироваться на своих болельщиков. В этом году «Краснодар» – команда №1 в России по проценту заполняемости своей арены. На наш 33-тысячный стадион приходило в среднем больше 29 000 зрителей.

Вы не представляете, что сейчас творится в городе. Краснодар по-хорошему сходит с ума! Все смотрят футбол, даже женщины и бабушки. Даже когда выхожу прогуляться по району, подходит множество людей, желают удачи. Люди говорят: «Вы для нас всe равно чемпионы». Эта поддержка даeт нам энергию и мотивацию, чтобы двигаться дальше.

Мы не хотим ориентироваться на людей, которые желают «Краснодару» чемпионства назло «Зениту». Мы играем для своих болельщиков и своего города. Вне зависимости от того, выигрываем мы или проигрываем, эти люди всегда с командой, и мы очень ими дорожим.