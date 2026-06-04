Агент оценил шансы на уход Луиса Энрике из «Зенита» после ЧМ-2026

Паулу Барбоза, португальский агент, не верит, что нападающий Луис Энрике покинет «Зенит» летом.
«Луису Энрике будет непросто уехать на повышение этим летом. Судя по прошедшему сезону в «Зените», он ещe далеко от уровня, который показывал в Бразилии. Если Энрике сыграет на чемпионате мира…
На мой взгляд, мало шансов, что он уедет из «Зенита» этим летом», – сказал Барбоза.
- В январе 2025 года «Зенит» приобрел Энрике за 33 млн евро.
- С тех пор нападающий забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 48 матчах.
- Его контракт с клубом действует до конца 2028 года. В нем есть опция продления еще на год.
- Рыночная стоимость игрока – 24 миллиона евро.
- Энрике попал в итоговую заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026. Сообщалось, что он интересен «Наполи» и «Лиону».
Источник: Metaratings