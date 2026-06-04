Агент оценил шансы на уход Луиса Энрике из «Зенита» после ЧМ-2026

Паулу Барбоза, португальский агент, не верит, что нападающий Луис Энрике покинет «Зенит» летом.

«Луису Энрике будет непросто уехать на повышение этим летом. Судя по прошедшему сезону в «Зените», он ещe далеко от уровня, который показывал в Бразилии. Если Энрике сыграет на чемпионате мира…

На мой взгляд, мало шансов, что он уедет из «Зенита» этим летом», – сказал Барбоза.