Бразилия в 1-м туре чемпионата мира-2026 сыграла вничью с Марокко (1:1).
По ходу игры выяснилось, что базовым клубом бразильской сборной сейчас выступает «Зенит».
С 62-й минуты матча с Марокко на поле у бразильцев играли сразу два футболиста петербуржцев – Дуглас Сантос и Луис Энрике.
«Зенит» стал клубом-лидером по этому показателю: от «ПСЖ», «Реала», «Барселоны», «Арсенала», «МЮ» и «Ливерпуля» играли всего по одному бразильцу.
- Гол у Марокко забил Исмаэль Сайбари на 21-й минуте. У Бразилии отличился Винисиус на 32-й.
- В следующем матче подопечные Карло Анчелотти сыграют с Гаити 20 июня в 3:30 мск.
- Бразилия не брала ЧМ с 2002 года.
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»