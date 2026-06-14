Бразилия в 1-м туре чемпионата мира-2026 сыграла вничью с Марокко (1:1).

По ходу игры выяснилось, что базовым клубом бразильской сборной сейчас выступает «Зенит».

С 62-й минуты матча с Марокко на поле у бразильцев играли сразу два футболиста петербуржцев – Дуглас Сантос и Луис Энрике.

«Зенит» стал клубом-лидером по этому показателю: от «ПСЖ», «Реала», «Барселоны», «Арсенала», «МЮ» и «Ливерпуля» играли всего по одному бразильцу.