«Зенит» готов продать вингера клубу Серии A за 40 миллионов

«Наполи» заинтересован в вингере «Зенита» Луисе Энрике.
Петербургский клуб сообщил неаполитанцам, что готов продать игрока за 40 миллионов евро.
Сообщается, что «Зенит» приобрел бразильца за 35 миллионов и хочет избежать потерь при продаже.
В «Наполи» считают цену в 40 миллионов завышенной и рассчитывают договориться о ее снижении.
- 25-летний Луис Энрике провел за «Зенит» в минувшем сезоне 34 матча, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
- Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до конца 2028 года.
- Сейчас вингер выступает на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии.
Источник: Napoli Magazine