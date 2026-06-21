«Зенит» готов продать вингера клубу Серии A за 40 миллионов

«Наполи» заинтересован в вингере «Зенита» Луисе Энрике.

Петербургский клуб сообщил неаполитанцам, что готов продать игрока за 40 миллионов евро.

Сообщается, что «Зенит» приобрел бразильца за 35 миллионов и хочет избежать потерь при продаже.

В «Наполи» считают цену в 40 миллионов завышенной и рассчитывают договориться о ее снижении.