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  • Перес сообщил, кто станет первым новичком «Реала» после его переизбрания

Перес сообщил, кто станет первым новичком «Реала» после его переизбрания

Сегодня, 00:15
1

Президент «Реала» Флорентино Перес раскрыл первый летний трансфер команды. Он состоится, если Переса переизберут на новый срок.

Функционер заявил, что первым его трансфером после переизбрания станет защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате.

Сообщалось, что «Реал» подпишет с Конате контракт по схеме «4+1» .

  • 27-летний Конате в минувшем сезоне провел за «Ливерпуль» 51 матч, забил 2 гола.
  • Он играл за «красных» с 2021 года, а ранее выступал на взрослом уровне за «РБ Лейпциг» и «Сошо».
  • Защитник входит в заявку сборной Франции на ЧМ-2026.

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Источник: AS
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Ливерпуль Конате Ибраима Перес Флорентино
Комментарии (1)
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DeStar
1780525898
вместо алабы гуд да, потому что футболист вместо алабы - это уже круто. считай на одного игрока больше в команде стало а вот к качеству вопрос, на банку пойдет ,он большой, может пригодится в некоторых случаях. Но может надо купить норм цз? рюдигер стареет, милитао - дума уже закончил карьеру, асенсио сырой, и есть только хейсен который не впечатляет также
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