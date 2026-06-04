Перес сообщил, кто станет первым новичком «Реала» после его переизбрания

Президент «Реала» Флорентино Перес раскрыл первый летний трансфер команды. Он состоится, если Переса переизберут на новый срок.

Функционер заявил, что первым его трансфером после переизбрания станет защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате.

Сообщалось, что «Реал» подпишет с Конате контракт по схеме «4+1» .