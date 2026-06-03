Фанаты «ПСЖ» уже знают Батракова

Болельщиков «ПСЖ» спросили, знают ли они полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Вскоре он должен перейти во французский клуб.
Опрос был проведен в день финала Лиги чемпионов в Будапеште, где «ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти.
Оказалось, что фанаты парижан уже знают российского игрока.
- 20-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года. Сейчас идут переговоры о трансфере в «ПСЖ».
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Дороже из россиян только вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов (30 миллионов).
Источник: «Бомбардир»