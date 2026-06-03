Фанаты «ПСЖ» уже знают Батракова

Болельщиков «ПСЖ» спросили, знают ли они полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Вскоре он должен перейти во французский клуб.

Опрос был проведен в день финала Лиги чемпионов в Будапеште, где «ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти.

Оказалось, что фанаты парижан уже знают российского игрока.