Перес назвал тренера, который возглавит «Реал» в случае его победы на выборах

Президент «Реала» Флорентино Перес обозначил тренера, который примет команду в случае его победы на выборах 7 июня.
Перес заявил: команду возглавит Жозе Моуринью, если выборы останутся за Флорентино. Контракт с португальцем уже согласован.
Конкурент Переса – Энрике Рикельме.
- Моуринью покинет «Бенфику» ради возвращения в Мадрид.
- В Лиссабоне Жозе сменит Mарку Cилва, покинувший «Фулхэм».
- Тренер Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, выиграв по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо