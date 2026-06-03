Перес назвал тренера, который возглавит «Реал» в случае его победы на выборах

Президент «Реала» Флорентино Перес обозначил тренера, который примет команду в случае его победы на выборах 7 июня.

Перес заявил: команду возглавит Жозе Моуринью, если выборы останутся за Флорентино. Контракт с португальцем уже согласован.

Конкурент Переса – Энрике Рикельме.