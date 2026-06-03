Известны топ-клубы АПЛ, которые хотели купить Батракова

К полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову был устойчивый интерес в АПЛ, сообщает TeamTalk.
Подписать футболиста хотели «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но все они были вынуждены отказаться от намерений ввиду невозможности перевести деньги напрямую в Россию. Причина – санкции со стороны Великобритании.
В итоге Батраков, скорее всего, этим летом перейдет в «ПСЖ».
- 20-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»