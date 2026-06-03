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Бывший игрок ЦСКА возглавил киргизский «Дордой»

3 июня, 16:09
5

Вадим Скрипченко, бывший главный тренер молдавского «Шерифа», возглавил кыргызстанский «Дордой».

Контракт 50-летнего белорусского тренера с клубом из Бишкека рассчитан до конца сезона-2026.

  • В 2000 году Скрипченко играл за московский ЦСКА, а в 2013-2018 тренировал в России «Кубань», «Урал», «Крылья Советов», «Анжи». Главное достижение в тренерской карьере Скрипченко – два чемпионства с минским «Динамо».
  • На данный момент «Дордой» провел 11 туров в чемпионате Кыргызстана и с десятью очками идет на 13-й строчке среди 16 участников турнира.
  • Годом ранее команда завоевала Кубок Кыргызстана, что открыло ей путь в Лигу вызова АФК – азиатский аналог Лиги конференций УЕФА.

Фото: соцсети «Дордоя»

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Дордой ЦСКА Скрипченко Вадим
Комментарии (5)
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...уефан
1780493437
...не знаю, что это на киргизском - "Дордой", знаю, что значит по-русски - дорстройдой...
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andrei-sarap-yandex
1780495491
cамый слабый тренер
Ответить
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