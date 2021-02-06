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    Вадим Скрипченко

    Тренер
    Имя Вадим
    Фамилия Скрипченко
    Команда Динамо
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 29 ноября 1975
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