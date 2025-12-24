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Дордой
Вадим Скрипченко
Вадим Скрипченко
Дордой
Беларусь
29 ноября 1975 (50)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Фото
Бывший игрок ЦСКА возглавил киргизский «Дордой»
3 июня
5
«Енисей» может возглавить тренер, выигрывавший европейский чемпионат
2025.12.24 12:02
2
«Шериф» уволил экс-тренера четырех российских клубов
2025.11.06 12:02
Скрипченко обманул Иванова при увольнении из «Урала» в 2016 году: подробности
2024.06.09 13:58
Гончаренко стал жертвой обмана, когда уходил из «Урала»
2024.06.09 09:49
1
Наставник минского «Динамо» прокомментировал переход Мелешина из «Спартака»
2024.02.09 10:24
1
Бывший тренер трех клубов РПЛ выиграл чемпионат Беларуси
2023.11.27 08:32
4
Президент «Урала» Иванов: «В футболе было много ударов, но самый большой – от Вадима Скрипченко»
2023.03.27 23:34
Видео
Тренер «Динамо» Мн Скрипченко обзвонил фанатов и призвал покупать абонементы
2023.01.28 19:49
Григорий Иванов – о Скрипченко: «С негодяями не здороваюсь»
2021.02.06 17:52
1
Фото
Скрипченко – главный тренер «Торпедо-БелАЗ»
2019.01.05 10:20
1
Скрипченко возглавит «Торпедо-БелАЗ»
2018.12.24 06:56
РФС по заявлению Скрипченко оштрафовал «Анжи». Клуб должен тренеру 3 миллиона
2018.12.21 21:50
Гендиректор «Анжи»: «Мы должны Скрипченко 3 миллиона. Признаем. Но у нас нет денег»
2018.12.11 20:46
4
Скрипченко требует от «Анжи» 3 миллиона и 500 тысяч штрафа для махачкалинцев
2018.12.11 18:40
8
Скрипченко уволен из «Арарат-Армении» спустя два месяца после назначения
2018.09.27 09:41
Скрипченко покинул «Анжи»
2018.05.31 17:00
8
Президент «Урала»: «Хорошо, что известный тренер по выводу команд в ФНЛ в свое время нас покинул»
2018.05.22 15:40
18
Скрипченко извинился перед фанатами «Анжи» после вылета в ФНЛ
2018.05.21 01:47
1
Команда Скрипченко вылетела в ФНЛ второй сезон подряд
2018.05.21 00:38
4
Скрипченко: «Поражение от «Урала» обидное, но жизнь продолжается»
2018.04.22 00:36
5
Скрипченко – о разгроме от «Спартака»: «Показалось, что наши команды в разных весовых категориях»
2018.04.08 21:45
1
Скрипченко: «Приятно, что победили «СКА-Хабаровск». Это была игра за шесть очков»
2017.12.03 22:01
2
Скрипченко: «Анжи» играл целостно и организованно. Обидно проигрывать в таком матче»
2017.10.14 19:01
Скрипченко – после ничьей с «Зенитом»: «Анжи» заслуживал победы»
2017.10.01 21:15
21
Скрипченко: «Пенальти «Спартака» высосан из пальца. Давайте на равных посоревнуемся и выясним, кто сильнее»
2017.09.23 21:47
30
Скрипченко: «Победа над «Уфой» – заслуженная. На поле оказались мужики»
2017.08.25 22:15
7
Гершкович: «Григорян понял: славу надо завоевывать работой, а не разговорами»
2017.08.22 10:36
5
Попов дал Каррере еще два-три тура до увольнения
2017.08.21 08:30
14
Скрипченко – о разгроме от «Рубина»: «Неприятно, болезненно и очень стыдно»
2017.08.19 22:23
7
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5
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