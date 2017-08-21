Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Попов дал Каррере еще два-три тура до увольнения

    Чемпион России 2003 года в составе московского ЦСКА Денис Попов считает, что руководству «Спартака» не стоит торопиться с увольнением нынешнего тренера команды итальянца Массимо Карреры. По его словам, нужно дать специалисту как минимум еще несколько игр, а затем уже отталкиваться от их результата.

    Напомним, что красно-белые после семи туров идут на 10-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету восемь очков.

    – «Зенит» – главный претендент на чемпионство в этом сезоне?

    – В принципе, отрыв у питерцев неплохой, но ведь пока только начало чемпионата. На мой взгляд, здесь больше решает второй круг, нежели первый. Майкопская «Дружба», которую я тренирую, в прошлом сезоне после проваленного первого круга выдала хороший круг второй, и поэтому совершила значительный скачок в турнирной таблице зоны «Юг» второго дивизиона ПФЛ.

    Побеждает в чемпионате тот, кто более-менее ровно и стабильно проходит всю дистанцию. «Зенит» действительно здорово начал новый чемпионат, но потом он может все провалить – так, как проваливает сейчас «Спартак».

    – Давайте теперь про «Спартак» – надо увольнять Карреру или нет?

    – Спорный вопрос. Непросто уволить человека, который привел команду к первому чемпионству за 16 лет. После высоких результатов провалы бывают часто, поэтому пока паники в «Спартаке» быть не должно, скоропалительных мер принимать не стоит, надо реально оценивать ситуацию.

    Вот недавно «Анжи» убрал Григоряна – и что? Пришел Скрипченко, который в прошлом сезоне вылетел с «Крыльями Советов» с не самым слабым составом, и теперь «Анжи» получает от «Рубина» шесть пробоин. Я думаю, что руководство «Спартака» лучше знает ситуацию внутри клуба. На мой взгляд, Каррере надо дать еще два-три тура и посмотреть, что покажет команда. Если «Спартак» будет играть за своего тренера, то Карреру надо оставлять, а если войдет в ступор – увольнять.

    – Оцените начало нового сезона ЦСКА.

    – Думаю, что армейцы неплохо стартовали. Сейчас их основная цель – пройти «Янг Бойз», для чего у ЦСКА есть все шансы, – и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Вторая задача – как можно достойнее выступить в группе, постараться выйти из нее. Ну и третья – занять в чемпионате России лигочемпионское место. Все эти задачи они будут пытаться решать пошагово и планомерно.

    – Красно-синим нужно масштабное усиление?

    – ЦСКА держится на плаву за счет костяка – группы опытных футболистов, которые хорошо сыграны друг с другом и выступают стабильно. На их фоне легче вписаться в коллектив и рисунок игры команды, наоборот, небольшому числу новичков.

    – Сколько еще могут быть основными защитниками Игнашевич и Березуцкие?

    – Момент искать им замену уже настал. Но вы же сами видите, что Васин, при всем к нему уважении, пока не тот игрок, который может заменить их равноценно, хотя в ближайший год еще может набраться должной уверенности.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2017 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 августа 2017, 19:32

      Бревно говорящее устанавливать ещё чего-то берется. Ему даже до уровня Дзюбы как до Китая ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      spamo77 21 августа 2017, 17:57

      че не у прохожих интервью берут,может еще чего нового узнаем)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 21 августа 2017, 14:26

      прочитал как карере дали в попу

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 августа 2017, 13:08

      Клоуны, какие 2-3 тура? Иди в ПФЛ к себе и там рассуждай о том, что если команда пару матчей сольёт то тебя попрут. Здесь Каррера в меньшей степени виноват в провалах. Игроки снизили к себе требования, плюс руководство никак не поддержало тренера в виде хороших трансферов для усиления состава.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2017, 12:10

      Если Хабаровску залетят, не уволят разве?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2017, 11:43

      Достали уже все эти хреновы эксперты орать про увольнение. В свой ЦСКА пускай нос суёт.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 21 августа 2017, 11:25

      Будь он жив здоров, так бы рассудил и Олег Попов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 21 августа 2017, 10:58

      Ты то сам прям специалист высшего класса ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 августа 2017, 10:37

      Возможно сами игроки Спартака хотят, чтобы заменили тренера?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > vladimir-7 21 августа 2017, 17:47

      не думаю так.Если даже и так ,то лучше сейчас точно не найти!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 21 августа 2017, 09:59

      Разве проблемы неудачной игры в тренере? Он, конечно, тоже бывает ошибается с выбором состава на игру, как было в матче с Локо, но по большей то части все проблемы в самих игроках и в отсутствии трансферов. Кто то реально думает, что замени сейчас Карреру и Спартак тут же начнет выдавать исключительно Чемпионские игры? Сомневаюсь.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11