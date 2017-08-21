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Попов дал Каррере еще два-три тура до увольнения

21 августа 2017, 08:30
14

Чемпион России 2003 года в составе московского ЦСКА Денис Попов считает, что руководству «Спартака» не стоит торопиться с увольнением нынешнего тренера команды итальянца Массимо Карреры. По его словам, нужно дать специалисту как минимум еще несколько игр, а затем уже отталкиваться от их результата.

Напомним, что красно-белые после семи туров идут на 10-й строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету восемь очков.

– «Зенит» – главный претендент на чемпионство в этом сезоне?

– В принципе, отрыв у питерцев неплохой, но ведь пока только начало чемпионата. На мой взгляд, здесь больше решает второй круг, нежели первый. Майкопская «Дружба», которую я тренирую, в прошлом сезоне после проваленного первого круга выдала хороший круг второй, и поэтому совершила значительный скачок в турнирной таблице зоны «Юг» второго дивизиона ПФЛ.

Побеждает в чемпионате тот, кто более-менее ровно и стабильно проходит всю дистанцию. «Зенит» действительно здорово начал новый чемпионат, но потом он может все провалить – так, как проваливает сейчас «Спартак».

– Давайте теперь про «Спартак» – надо увольнять Карреру или нет?

– Спорный вопрос. Непросто уволить человека, который привел команду к первому чемпионству за 16 лет. После высоких результатов провалы бывают часто, поэтому пока паники в «Спартаке» быть не должно, скоропалительных мер принимать не стоит, надо реально оценивать ситуацию.

Вот недавно «Анжи» убрал Григоряна – и что? Пришел Скрипченко, который в прошлом сезоне вылетел с «Крыльями Советов» с не самым слабым составом, и теперь «Анжи» получает от «Рубина» шесть пробоин. Я думаю, что руководство «Спартака» лучше знает ситуацию внутри клуба. На мой взгляд, Каррере надо дать еще два-три тура и посмотреть, что покажет команда. Если «Спартак» будет играть за своего тренера, то Карреру надо оставлять, а если войдет в ступор – увольнять.

– Оцените начало нового сезона ЦСКА.

– Думаю, что армейцы неплохо стартовали. Сейчас их основная цель – пройти «Янг Бойз», для чего у ЦСКА есть все шансы, – и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Вторая задача – как можно достойнее выступить в группе, постараться выйти из нее. Ну и третья – занять в чемпионате России лигочемпионское место. Все эти задачи они будут пытаться решать пошагово и планомерно.

– Красно-синим нужно масштабное усиление?

– ЦСКА держится на плаву за счет костяка – группы опытных футболистов, которые хорошо сыграны друг с другом и выступают стабильно. На их фоне легче вписаться в коллектив и рисунок игры команды, наоборот, небольшому числу новичков.

– Сколько еще могут быть основными защитниками Игнашевич и Березуцкие?

– Момент искать им замену уже настал. Но вы же сами видите, что Васин, при всем к нему уважении, пока не тот игрок, который может заменить их равноценно, хотя в ближайший год еще может набраться должной уверенности.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Анжи Игнашевич Сергей Васин Виктор Григорян Александр Каррера Массимо Скрипченко Вадим Попов Денис
Комментарии (14)
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alex1951
1503296421
Попову надо понять одно,что в сегоднешнем футболе ,российском, стать два подряд чемпионом ,просто не реально, войти в зону кубков - да... И на будущее, Каррера не нянька,что б сопли за ними вытирать, у него другие функции,которые игроки должны выполнять, так что если кого и на выход ,так это смутьянов,кривоножек!
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oyabun
1503298741
Разве проблемы неудачной игры в тренере? Он, конечно, тоже бывает ошибается с выбором состава на игру, как было в матче с Локо, но по большей то части все проблемы в самих игроках и в отсутствии трансферов. Кто то реально думает, что замени сейчас Карреру и Спартак тут же начнет выдавать исключительно Чемпионские игры? Сомневаюсь.
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mahan
1503302327
Ты то сам прям специалист высшего класса ?
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Дядя Серёжа
1503303903
Будь он жив здоров, так бы рассудил и Олег Попов.
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OfaZavr
1503304981
Достали уже все эти хреновы эксперты орать про увольнение. В свой ЦСКА пускай нос суёт.
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prezent2017
1503306657
Если Хабаровску залетят, не уволят разве?
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ivanthebest
1503310129
Клоуны, какие 2-3 тура? Иди в ПФЛ к себе и там рассуждай о том, что если команда пару матчей сольёт то тебя попрут. Здесь Каррера в меньшей степени виноват в провалах. Игроки снизили к себе требования, плюс руководство никак не поддержало тренера в виде хороших трансферов для усиления состава.
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карасевщина
1503314770
прочитал как карере дали в попу
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spamo77
1503327440
че не у прохожих интервью берут,может еще чего нового узнаем)
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Супермачо
1503333133
Бревно говорящее устанавливать ещё чего-то берется. Ему даже до уровня Дзюбы как до Китая ...
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