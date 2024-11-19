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Виктор Васин
Виктор Васин
Завершил карьеру
6 октября 1988 (38)
#5 | Защитник
192 см | 80 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Васин сообщил о потере денег
22 июня
7
Стало известно состояние Кудряшова после нокаута в бойцовском поединке
14 мая
7
Васин – о критике: «Из меня сделали клоуна, изуродовали»
14 мая
6
Агент Васина считает, что игрок был не слабее Игнашевича и по потенциалу сильнее Березуцких
2024.11.19 09:55
5
Васин ответил, считает ли себя легендой
2024.09.27 10:32
2
Экс-защитник сборной России закончил карьеру в 35 лет
2024.09.14 18:45
1
Более 15 футболистов, игравших за сборную России, остаются без клуба за месяц до закрытия трансферного окна
2024.08.08 09:00
13
Прощальное письмо Васина по случаю ухода из «Кайрата»
2024.07.21 11:43
3
Фото
Клуб Кержакова расстался с бывшим защитником сборной России
2024.07.19 13:45
1
Бывший защитник сборной России продолжит карьеру в Казахстане
2023.11.14 10:48
Щенников побывал на базе «Кайрата» – там играет Васин
2023.07.08 17:26
Воспитанник «Барселоны» назвал игрока, которого считает русским Пике
2023.03.13 01:34
1
Фото
«Кайрат» продлил контракт с Васиным
2022.12.28 11:48
1
В «Кайрате» рассказали о будущем экс-защитника ЦСКА Васина
2022.12.09 11:37
1
Агент Васина заявил, что игрок готов вернуться в ЦСКА
2022.07.06 15:37
2
Владелец «Кайрата»: «Васин сам хотел к нам перейти»
2022.02.22 16:48
1
Фото
Васин: «11 лет в ЦСКА – огромный срок. Пришло время выйти из зоны комфорта»
2022.02.22 12:35
5
Фото
ЦСКА объявил о переходе Васина в «Кайрат». Контракт – до конца 2022 года
2022.02.22 10:31
4
ЦСКА не планировал уход Васина зимой (Metaratings)
2022.02.19 12:58
2
«Кайрат» купил защитника ЦСКА Васина (Иван Карпов)
2022.02.18 00:29
10
Фернандес: «Акинфеев – истинный капитан ЦСКА. Потом идут Набабкин, Дзагоев, Щенников и Васин»
2022.02.10 17:27
7
«Очередной слух». «Химки» – об интересе к Васину
2021.12.21 21:59
5
«Чемпионат»: «Химки» рассматривают вариант с покупкой 33-летнего Васина
2021.12.21 20:59
10
ЦСКА не обсуждал продление контракта с Васиным и Набабкиным. Они могут уйти бесплатно летом
2021.12.02 16:30
8
Васин – перед игрой с «Уралом»: «У ЦСКА хорошая статистика матчей в Екатеринбурге»
2021.10.17 12:48
Тороп, Васин, Дзагоев – в основе ЦСКА на матч с «Локомотивом»; Савин, Бека-Бека, Керк выйдут у гостей
2021.09.05 16:39
3
Березуцкий на дебютный матч против «Уфы» выставил Васина, Мухина, Заболотного; Журавлев, Саплинов, Милетич сыграют у гостей
2021.07.25 18:57
5
Бабаев – о продлении контракта с Васиным: «Надеемся, он исчерпал лимит ошибок»
2021.06.18 07:59
5
Sport24: ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2022 года
2021.06.02 18:51
7
Eurostavka: ЦСКА предложил Васину новый контракт
2021.05.18 19:59
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