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    Бабаев – о продлении контракта с Васиным: «Надеемся, он исчерпал лимит ошибок»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал продление контракта с защитником Виктором Васиным.

    – Вы сказали, что продлили контракт с Виктором Васиным. А как руководство смотрит на его ошибки, которые уже не раз становились роковыми для команды?

    – Виктор – крепкий игрок, с внутренним стержнем. Все свои неудачные действия он остро чувствует и переживает. Надеемся, что лимит ошибок он исчерпал и еще способен помочь команде надежной игрой, которую демонстрировал в последних матчах минувшего сезона.

    К тому же контракт составлен с уклоном в сторону интересов клуба, и Виктор с пониманием отнесся к этому.

    • ЦСКА продлил контракт с 32-летним Васиным до 2022 года.
    • Васин играет за ЦСКА с 2011 года.
    • В прошедшем сезоне РПЛ он провел 13 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +328

      R_a_i_n 7 минут назад

      Васин -"всё только начинается"

      0
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      Рейтинг: +1310

      кто там 30 минут назад

      В принципе - вот ответ от рук-ва на предстоящий сезон.
      Надеемся и так прокатит. Ну да.

      0
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