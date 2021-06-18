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  • Бабаев – о продлении контракта с Васиным: «Надеемся, он исчерпал лимит ошибок»

Бабаев – о продлении контракта с Васиным: «Надеемся, он исчерпал лимит ошибок»

18 июня 2021, 07:59
5

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал продление контракта с защитником Виктором Васиным.

– Вы сказали, что продлили контракт с Виктором Васиным. А как руководство смотрит на его ошибки, которые уже не раз становились роковыми для команды?

– Виктор – крепкий игрок, с внутренним стержнем. Все свои неудачные действия он остро чувствует и переживает. Надеемся, что лимит ошибок он исчерпал и еще способен помочь команде надежной игрой, которую демонстрировал в последних матчах минувшего сезона.

К тому же контракт составлен с уклоном в сторону интересов клуба, и Виктор с пониманием отнесся к этому.

  • ЦСКА продлил контракт с 32-летним Васиным до 2022 года.
  • Васин играет за ЦСКА с 2011 года.
  • В прошедшем сезоне РПЛ он провел 13 матчей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Васин Виктор Бабаев Роман
Комментарии (5)
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кто там
1623999181
В принципе - вот ответ от рук-ва на предстоящий сезон. Надеемся и так прокатит. Ну да.
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R_a_i_n
1624000583
Васин -"всё только начинается"
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ALEX ML
1624005335
Ну мы же мля не переживем, а он остро все переживает. пипец
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Dominator777
1624017444
Васин - перспективный защитник, ему только 4-й десяток идет, а "привозов" у него менее 40. Хотя все еще впереди!
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Дедуктор
1624024613
Васин - хороший мужик. Его надо в сборную брать. Вместе с ЗМС это был бы убойный дуэт в защите.
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