Бабаев – о продлении контракта с Васиным: «Надеемся, он исчерпал лимит ошибок»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал продление контракта с защитником Виктором Васиным.

– Вы сказали, что продлили контракт с Виктором Васиным. А как руководство смотрит на его ошибки, которые уже не раз становились роковыми для команды?

– Виктор – крепкий игрок, с внутренним стержнем. Все свои неудачные действия он остро чувствует и переживает. Надеемся, что лимит ошибок он исчерпал и еще способен помочь команде надежной игрой, которую демонстрировал в последних матчах минувшего сезона.

К тому же контракт составлен с уклоном в сторону интересов клуба, и Виктор с пониманием отнесся к этому.

ЦСКА продлил контракт с 32-летним Васиным до 2022 года.

Васин играет за ЦСКА с 2011 года.

В прошедшем сезоне РПЛ он провел 13 матчей.

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