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    Бабаев: «ЦСКА не ищет нового тренера. Мы верим, что у Березуцкого получится»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему клуб возглавил Алексей Березуцкий.

    — Почему Алексей Березуцкий?

    — Ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА. В частности, в Академии, в молодежной команде и спортивном департаменте трудится большое количество бывших армейских игроков.

    Мы считаем, что привлечение специалистов, выросших в клубе и впитавших его генетический код, позволит раскрыть потенциал молодых футболистов и придать дополнительный импульс карьере опытных игроков.

    Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти все время провел в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И не удивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба.

    — Алексей Березуцкий может избавиться от приставки «и.о.», или ЦСКА активно ищет нового главного тренера?

    — Как известно, в футболе и спорте вообще все определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера.

    • Березуцкий сменил Ивицу Олича на посту тренера ЦСКА.
    • Клуб объявил об отставке хорвата во вторник, 15 июня.
    • Помогать Березуцкому будет Григорий Бабаян.

    Алексей Березуцкий – болельщикам ЦСКА: «Могу точно сказать, что на поле не будет равнодушных игроков»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии28
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      Рейтинг: +2493

      Nerlinger 5 минут назад

      Бабаян чучЪхеллы переел ??? !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +558

      Spinorr 32 минуты назад

      Сайманов тоже верил, что у Шаронова получится, получилось оказаться на грани вылета.
      Но некоторые предпочитают учиться на своих ошибках.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +510

      dragoon000320 41 минуту назад

      вот же двуличная сволочь, нельзя было просто сказать что Березуцкий вам подходит, так как слова поперек не скажет, что готов работать с бревнами которые имеет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1147

      Atom2020 1 час назад

      Ну какой Алёша? ... Даже как-то обидно за коней ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1705

      acor94 1 час назад

      Берите Гаттузо, пока время есть. Он так коней гонять начнёт, что сами на второе место запрыгнут(первое, конечно, за Зенитом)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7306

      САДЫЧОК 1 час назад

      Поезд Березуцкого ушёл ! Надо было до Олича , его ставить ! Теперь ничего не получится !

      1
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      ...
      Рейтинг: +18432

      vladimir-7 > САДЫЧОК 39 минут назад

      Правильно, Вася оказался плохим стратегом, не просчитал
      ситуацию, а теперь будет с двойным усердием в Краснодаре
      доказывать свою состоятельность, вместе с Ганчаренко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20039

      slavutiq70 1 час назад

      ЦСКА в этом году походу опять вне еврозоны,,,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18432

      vladimir-7 > slavutiq70 46 минут назад

      В этом году да, а в сезоне посмотрим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23101

      silver29 1 час назад

      С таким же успехом можно тренера по гороскопу совместимости выбирать и забить на профессионализм.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18432

      vladimir-7 > silver29 48 минут назад

      Ну ты, уж вашим опытом не делись, а то все клубы начнут по
      вашим принципам выбирать себе тренеров и сами останетесь ни с чем.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23101

      silver29 > vladimir-7 38 минут назад

      Ты не путай жадность поделиться опытом от тупости. Гинер вроде последним не страдал, а вот решил поэкспериментировать. Ну ну ждем душещипательных комментариев от вас в течении сезона, хотя предполагаю раньше Леху выприте.

      0
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      ...
      Рейтинг: +18432

      vladimir-7 > silver29 32 минуты назад

      Все ты никак не разберешься, что не Гинер решает такие
      вопросы, а так называемый Совет директоров, точно так же
      как у вашего Федуна. Ну как тебе это в голову вбить или это бесполезно. Посоветуйся с Заремой, она тебе все объяснит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1183

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Может Бабаева уже пора поменять?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18432

      vladimir-7 > Радио1000шумеров 1 час назад

      А есть причина или хотя бы повод? Раскрой свою тайну.

      1
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      Рейтинг: +1183

      Радио1000шумеров > vladimir-7 57 минут назад

      Вбуханы многие миллионы в обновление состава, а ЦСКА не попал в еврокубке. Тебе достаточно?

      0
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      ...
      Рейтинг: +18432

      vladimir-7 > Радио1000шумеров 28 минут назад

      Конечно нет. По такому принципу во всех командах РПЛ
      надо менять директоров команд. Нет причины.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18432

      vladimir-7 > vladimir-7 21 минуту назад

      Кстати и не много "вбухали", а купили, в основном, от
      отличной продажи Головина и сдачи игроков в аренду

      0
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      Рейтинг: +248

      Юра мы всеPro 1 час назад

      Бабаев хочет для себя удобного тренера, а значит, впервые за многие годы, поставил свой комфорт и интересы, выше клубных

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