Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бабаев: «ЦСКА не ищет нового тренера. Мы верим, что у Березуцкого получится»

Бабаев: «ЦСКА не ищет нового тренера. Мы верим, что у Березуцкого получится»

17 июня 2021, 12:29
23

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему клуб возглавил Алексей Березуцкий.

— Почему Алексей Березуцкий?

— Ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА. В частности, в Академии, в молодежной команде и спортивном департаменте трудится большое количество бывших армейских игроков.

Мы считаем, что привлечение специалистов, выросших в клубе и впитавших его генетический код, позволит раскрыть потенциал молодых футболистов и придать дополнительный импульс карьере опытных игроков.

Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти все время провел в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И не удивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба.

— Алексей Березуцкий может избавиться от приставки «и.о.», или ЦСКА активно ищет нового главного тренера?

— Как известно, в футболе и спорте вообще все определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера.

  • Березуцкий сменил Ивицу Олича на посту тренера ЦСКА.
  • Клуб объявил об отставке хорвата во вторник, 15 июня.
  • Помогать Березуцкому будет Григорий Бабаян.

Алексей Березуцкий – болельщикам ЦСКА: «Могу точно сказать, что на поле не будет равнодушных игроков»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Бабаев Роман
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shahor
1623922982
Просто тихий ужас.Генетический код,преданность клубу и прочая лабуда.О профессионализме и опыте наставника ни единого слова.Печаль...
Ответить
99-й
1623922982
Украли спартаковский стиль будет теперь "Алёша верим!"
Ответить
Psih86
1623923110
Да уж.... В ЛЧ значит ЦСКА и в следующем сезоне не будет...
Ответить
Юра мы всеPro
1623923608
Бабаев хочет для себя удобного тренера, а значит, впервые за многие годы, поставил свой комфорт и интересы, выше клубных
Ответить
slavа0508
1623924233
ЦСКА в этом году походу опять вне еврозоны,,,
Ответить
САДЫЧОК
1623924541
Поезд Березуцкого ушёл ! Надо было до Олича , его ставить ! Теперь ничего не получится !
Ответить
Atom2020
1623925454
Ну какой Алёша? ... Даже как-то обидно за коней ...
Ответить
Nerlinger
1623929552
Бабаян чучЪхеллы переел ??? !!!
Ответить
Аид666
1623948721
"впитавших его генетический код" что там происходит? что за ахинея начинается?
Ответить
фанат джигурды
1624026497
Мы считаем, что привлечение специалистов, выросших в клубе и впитавших его генетический код, позволит раскрыть потенциал молодых футболистов и придать дополнительный импульс карьере опытных игроков. Радимова ставьте тренером!!!
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
2
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
2
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
5
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
26
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
1
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
5
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
26
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
18
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
24
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+