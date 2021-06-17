Бабаев: «ЦСКА не ищет нового тренера. Мы верим, что у Березуцкого получится»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему клуб возглавил Алексей Березуцкий.
— Почему Алексей Березуцкий?
— Ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА. В частности, в Академии, в молодежной команде и спортивном департаменте трудится большое количество бывших армейских игроков.
Мы считаем, что привлечение специалистов, выросших в клубе и впитавших его генетический код, позволит раскрыть потенциал молодых футболистов и придать дополнительный импульс карьере опытных игроков.
Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти все время провел в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И не удивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба.
— Алексей Березуцкий может избавиться от приставки «и.о.», или ЦСКА активно ищет нового главного тренера?
— Как известно, в футболе и спорте вообще все определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера.
- Березуцкий сменил Ивицу Олича на посту тренера ЦСКА.
- Клуб объявил об отставке хорвата во вторник, 15 июня.
- Помогать Березуцкому будет Григорий Бабаян.
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