Бабаев: «ЦСКА не ищет нового тренера. Мы верим, что у Березуцкого получится»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему клуб возглавил Алексей Березуцкий.

— Почему Алексей Березуцкий?

— Ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА. В частности, в Академии, в молодежной команде и спортивном департаменте трудится большое количество бывших армейских игроков.

Мы считаем, что привлечение специалистов, выросших в клубе и впитавших его генетический код, позволит раскрыть потенциал молодых футболистов и придать дополнительный импульс карьере опытных игроков.

Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти все время провел в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И не удивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба.

— Алексей Березуцкий может избавиться от приставки «и.о.», или ЦСКА активно ищет нового главного тренера?

— Как известно, в футболе и спорте вообще все определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера.

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на посту тренера ЦСКА. Клуб объявил об отставке хорвата во вторник, 15 июня.

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