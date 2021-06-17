Алексей Березуцкий – болельщикам ЦСКА: «Могу точно сказать, что на поле не будет равнодушных игроков»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий обратился к болельщикам команды.

«Чего ждать болельщикам в новом сезоне? Болельщикам – как обычно, болеть за нашу команду. Я могу точно сказать, что на поле не будет ни одного равнодушного игрока.

Будем их готовить, объяснять им, что такое ЦСКА, как команда живет, как играет. В последнее время бывало такое, что некоторые забывали об этом. Это не страшно, но такое бывало.

Постараемся наладить работу в этом направлении и постараемся вернуться на былые позиции, на которых и должен находиться ЦСКА», – сказал 38-летний специалист.