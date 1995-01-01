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    Алексей Березуцкий – болельщикам ЦСКА: «Могу точно сказать, что на поле не будет равнодушных игроков»

    Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий обратился к болельщикам команды.

    «Чего ждать болельщикам в новом сезоне? Болельщикам – как обычно, болеть за нашу команду. Я могу точно сказать, что на поле не будет ни одного равнодушного игрока.

    Будем их готовить, объяснять им, что такое ЦСКА, как команда живет, как играет. В последнее время бывало такое, что некоторые забывали об этом. Это не страшно, но такое бывало.

    Постараемся наладить работу в этом направлении и постараемся вернуться на былые позиции, на которых и должен находиться ЦСКА», – сказал 38-летний специалист.

    • Березуцкий сменил Ивицу Олича на посту тренера ЦСКА.
    • Клуб объявил об отставке хорвата во вторник, 15 июня.
    • Помогать Березуцкому будет Григорий Бабаян.

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    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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    Сегодня, 11:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: -21

      чаппай 58 минут назад

      Это самое главное!

      0
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      Рейтинг: +23101

      silver29 1 час назад

      Вот словоблуд-то, ты не историю клуба рассказывать как тренер обязан, а тактические схемы объяснять, а сможешь ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1114

      Dr.Metal 2 часа назад

      Удачи, Алексей, почему бы и не ты

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      Рейтинг: +5979

      Cleaner > Dr.Metal 1 час назад

      А потому, что на сначала на "кошках" учиться нужно. У уж потом тренировать такой клуб, как ЦСКА!

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      Рейтинг: +5979

      Cleaner 2 часа назад

      Нужно ли брать интервью у временно ИСПОЛНЯЮЩЕГО обязанности главного тренера команды? Что толку от его слов? Придет настоящий ГЛАВНЫЙ тренер команды, его и послушаем.

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      Рейтинг: +1053

      Хейтер Аларм > Cleaner 1 час назад

      А придет ли

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