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Ивица Олич
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Сборная России поучаствует в международном турнире, «ПСЖ» сомневается в Месси, игрок «Спартака» выбыл до конца сезона и другие новости
01:03
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00:57
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00:30
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3
00:18
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00:47
Серия А. «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1) и остался на 4-м месте
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
23:50
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23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
1
23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
3
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
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23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
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22:57
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Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
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Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
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Ивица Олич
Тренер
Имя
Ивица
Фамилия
Олич
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
14 сентября 1979
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
ЦСКА
2
1
1
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
08.04.2021
Арсенал
1 : 2
ЦСКА
21.04.2021
Локомотив
3 : 0
ЦСКА
13 февраля
19:04
Олич: «Жирков был недоволен, что подписал контракт с «Челси». Он хотел остаться в России»
1
2 января
17:54
Олич объяснил, почему Ловрен ушел из «Зенита»
1
17 декабря 2022
18:57
Гвардиол побил рекорд Олича на ЧМ
10 декабря 2022
16:55
Газзаев прокомментировал выход сборной Хорватии в полуфинал ЧМ-2022
9 декабря 2022
13:44
Олич: «У Хорватии есть шансы против Бразилии. Модрич покажет первоклассную игру»
1
24 ноября 2022
22:37
Роналду – третий игрок в истории, ставший самым молодым и возрастным автором гола своей сборной на ЧМ
4 июня 2022
21:29
Олич: «Жирков мог сделать европейскую карьеру, но ему не нужны были лучшие клубы мира. Его сердце принадлежало России»
3
14:56
Олич: «У Жиркова может получиться играть еще несколько лет на высоком уровне. Он как Модрич»
20 мая 2022
00:40
Олич: «ЦСКА купил много хороших игроков, но на поле этого не видно»
5
19 ноября 2021
16:48
Бабаев – об интервью Олича: «Журналист его просто использовал, но мы не в обиде»
5
12:43
Олич: «Лучше ЦСКА только «Зенит». Команда должна быть в тройке»
9
11:18
Олич: «Березуцкий и Ермакович ушли через две недели после того, как я возглавил ЦСКА. Это неправильно»
09:51
Олич: «Изначально ЦСКА собирался поставить тренером кого-то из Березуцких, поэтому они были против меня»
08:48
Олич: «В ЦСКА мне пришлось воевать с Бабаевым и остальными. Им хотелось поставить своих людей, а тут я»
2
18 ноября 2021
20:34
Олич: «Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве»
13
17:51
«Бабаев думает, что я – тренер из Белоруссии. Но я все расскажу». Олич раскрыл подробности ухода из ЦСКА
16
15 ноября 2021
19:59
Олич: «У Дивеева есть качества, чтобы добиться успеха в Европе»
4
18:01
Олич: «Главная проблема РПЛ – российские футболисты. Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион, в России он стоит 5»
42
17:11
Олич – о победе Хорватии над Россией: «На ЧМ-2018 была равная игра, сейчас – в одни ворота»
37
14 ноября 2021
21:03
Олич: «Россия сегодня удивила, вообще ничего не показала. Могли забивать 2-3»
8
10 ноября 2021
15:52
Олич: «Раньше в сборную России ехали как в тюрьму. Карпин это исправил»
5
14:53
Олич: «Российский футбол переживает упадок. Игроки очень переоценены»
10
11:57
Олич: «В ЦСКА я не чувствовал поддержки. В клубе не были на одной волне со мной, навязывали свое»
8
13 августа 2021
22:10
Олич: «Матчи ЦСКА не смотрю. Знаю только, что команда часто проигрывает»
19
26 июня 2021
13:52
Олич: «Влашич перерос уровень РПЛ и хочет сделать следующий шаг»
17
24 июня 2021
22:24
Василий Березуцкий – об Оличе в ЦСКА: «Я прибалдел чуть-чуть. Понял, что для опыта нужно куда-то идти»
5
23 июня 2021
12:27
Гинер: «Разошлись с Оличем во взглядах по поводу тренерства. Не рассматривали никого, кроме Березуцкого»
23
22 июня 2021
22:51
Олич вернулся в тренерский штаб Далича в сборной Хорватии
6
18 июня 2021
00:47
Олич: «Я до последнего дня ничего не знал о планах руководства ЦСКА»
25
17 июня 2021
16:51
Бабаев – об увольнении Олича: «Мы разошлись во мнениях по некоторым организационным вопросам»
3
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