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    Ивица Олич

    Тренер
    Имя Ивица
    Фамилия Олич
    Гражданство Хорватия
    Дата рождения 14 сентября 1979
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ЦСКА 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.04.2021 Арсенал 1 : 2 ЦСКА
    21.04.2021 Локомотив 3 : 0 ЦСКА
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